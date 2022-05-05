烏記者棄筆上戰場！伊久姆城外遭俄狂轟慘死　澤倫斯基悲痛證實了

▲烏克蘭第8名在戰爭中死亡的記者馬霍夫（Oleksandr Makhov）。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭記者馬霍夫（Oleksandr Makhov）在烏俄戰爭爆發後，便毅然決定棄筆從戎，投入前線戰鬥。烏克蘭總統澤倫斯基5日證實，馬霍夫日前已在伊久姆（Izyum）外的戰鬥中殉國，成為第8名在戰爭中死亡的記者，而他隸屬的電視台「Ukraïna 24」也證實了相關消息。

綜合外媒報導，36歲的馬霍夫出生於盧甘斯克（Luhansk），並以報導戰爭新聞聞名，更曾前往南極洲進行報導。烏東在2014年爆發衝突時，馬霍夫也曾回到他的出生地參加戰鬥。俄羅斯在今年2月對烏發動特別軍事行動後，這名勇敢的記者再度應徵入伍，投身戰場保家衛國。

When Russia invaded Ukraine, Ukrainian military journalist & veteran Oleksandr Makhov joined the Army



On 4 May he was killed in shelling.



"We are fighting for our country. For our home. Trust in the Ukrainian Army" reads his last FB post.



RIP pic.twitter.com/6jJ8wF8BwM — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 5, 2022

可惜的是，馬霍夫最近在東北城市伊久姆外的戰鬥中，意外被敵軍的砲襲擊中，不幸戰死。報導稱，馬霍夫是烏俄戰爭爆發以來，第8位在戰爭中喪命的記者，而馬霍夫隸屬的電視台「Ukraïna 24」也證實了相關消息。

烏克蘭總統澤倫斯基5日在發表談話時指出，馬霍夫是個「忠誠愛國、不虛榮的人。他在戰場上一直都是最勇敢的人之一，永遠都衝在戰爭隊伍的最前方」，並對烏軍的損失深表痛心。