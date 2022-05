烏記者棄筆上戰場！伊久姆城外遭俄狂轟慘死　澤倫斯基悲痛證實了

▲烏克蘭第8名在戰爭中死亡的記者馬霍夫(Oleksandr Makhov)。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭記者馬霍夫(Oleksandr Makhov)在烏俄戰爭爆發後,便毅然決定棄筆從戎,投入前線戰鬥。烏克蘭總統澤倫斯基5日證實,馬霍夫日前已在伊久姆(Izyum)外的戰鬥中殉國,成為第8名在戰爭中死亡的記者,而他隸屬的電視台「Ukraïna 24」也證實了相關消息。

綜合外媒報導,36歲的馬霍夫出生於盧甘斯克(Luhansk),並以報導戰爭新聞聞名,更曾前往南極洲進行報導。烏東在2014年爆發衝突時,馬霍夫也曾回到他的出生地參加戰鬥。俄羅斯在今年2月對烏發動特別軍事行動後,這名勇敢的記者再度應徵入伍,投身戰場保家衛國。

When Russia invaded Ukraine, Ukrainian military journalist & veteran Oleksandr Makhov joined the Army



On 4 May he was killed in shelling.



"We are fighting for our country. For our home. Trust in the Ukrainian Army" reads his last FB post.



RIP pic.twitter.com/6jJ8wF8BwM