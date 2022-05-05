侯漢廷確診解隔後道歉　柯文哲：每個被感染者「不應有罪惡感」

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，台北市議會陸續爆出議員確診，其新黨台北市議員侯漢廷於4月29日PCR陽性染疫，也讓曾與他開會的台北市長柯文哲緊急快篩。侯漢廷5月5日出席台北市議會專案報告，向柯文哲表示道歉，而柯文哲則直言，「每個被感染者不應當有罪惡感，這是自然疾病。」

柯文哲5日赴台北市議會專案報告，侯漢廷表示，因為自己PCR陰性所以解除隔離，「先說不好意思，因為我的確診，要讓你們再多篩檢一次，跟你說聲抱歉。」聽聞侯漢廷道歉，柯文哲立刻回應，不需要道歉，「我覺得每個被感染的（人）不應當有罪惡感，這是自然疾病。」

侯漢廷提及，自己有收到柯文哲的加油與祝福影片，但影片中說會收到通知或東西，然而自己已經解隔卻都沒收到，這也成為很多市民遇到的問題，也就是確診多日解隔後，仍沒收到任何關懷，整個疫調系統與人力變成癱瘓狀態，質疑1日以前使用的台北市自主回報系統處理比較快，中央速度反而比較慢，台北市是否能直接用自己的系統？

柯文哲解釋道，「沒有辦法。」因為首都生活圈的關係，戶籍地與居住地很混亂，不過這套自主回報系統早該準備了。

侯漢廷認為，在未來徹底廢除隔離制度以前，能不能讓民眾自主拍照上傳通報，例如確診者使用PCR陽性證明，隔離者則附上接觸到的確診者PCR陽性證明，自動產生電子檔即可，就不用勞費公務人員的人力。柯文哲回應，這是可以，但因為法律效應，很多人要請假、申請保險，所以法律問題還是要解決。

最後，柯文哲柔性呼籲，公家機關或是私人企業，可以用比較彈性作法解決，「不然現在也沒辦法了。」

▼柯文哲赴台北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）