美國確診死亡人數破100萬大關！　「不打疫苗」病歿風險高20倍

▲美國病歿人數超過100萬人。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國因染疫病歿的患者累計破100萬人，然而根據CDC統計，死亡的確診病例多數沒有施打疫苗。截至2月為止，因為沒打疫苗而染疫死亡的風險，是完整接種或是施打3劑疫苗者的20倍。而死亡病例數位居全球第二的巴西，至今累計病歿數約為66萬，與美國相差甚遠。

根據NBC統計，全美因為感染新冠肺炎而死亡的案例4日突破100萬大關，儘管美國的確診數高居全球之冠，但是如此龐大的死亡人數，對美國而言仍是難以想像的損失，且進展速度尤為驚人。事實上，距離美國首次出現確診案例才過了27個月，在短短的2年多死亡人數卻一路暴增。

儘管各家網站統計有些許落差，但美國約翰霍普金斯大學的追蹤數據也顯示，截至美東時間4日晚間8時為止，美國累計病歿人數來到99萬6624人。而《紐約時報》的統計則顯示，全美共99萬3088人病歿。

▲美國CDC表示，染疫病歿者大多數都沒有施打疫苗。（圖／路透）



根據美國CDC統計，大多數的死亡病例都沒有接種過疫苗。從2021年4月至12月的數據看來，有80%的病歿者未接種疫苗。此外，截至2月，未接種新冠疫苗而染疫死亡的風險，是接種完整疫苗或第3劑（加強針）的20倍。

另一方面，受到Omicron亞變種肆虐影響，美國單日新增超過9.5萬例，創下2個多月來的新高。全美共有11個州的確診數數字比2週前還高。不僅如此，死亡人數也在2週內上升51%。

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