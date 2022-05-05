柯文哲再預言：全台將進入「黑暗時期」　再過3天「確診數字不準了」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲多次提及新冠疫情走向，被許多網友封為「預言家」；但指揮中心指揮官陳時中4日直言，「今天早上看到有印度神童，都不錯。」相關言論被視為在嘲諷柯文哲。柯文哲5日再度預告，「再過3天，台灣的確診數字就不準（確）了，因為超過PCR量能，所以我們會進入黑暗時期。」

柯文哲5日赴台北市議會進行專案報告，國民黨台北市議員陳重文提及，陳時中將柯文哲與「印度神童」做比較，不過現在中央疫調系統大亂，連台北市議員王世堅都在部門質詢時稱讚柯文哲做對3件事情。柯文哲則說，「他（王世堅）只是說實話而已。」自己不是鐵口直斷，而是預期的到，每天都有開防疫會議，預告2至3天後會發生什麼事情、做什麼準備。

▲柯文哲赴台北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

陳重文表示，陳時中主導的疫調系統大亂，造成社會恐慌，包括關懷中心電話被打爆、隔離時間變成收到通知書時間等，要不要「鐵口直斷」一下，教教陳時中要怎麼做？

此時，柯文哲直言，「再過3天，台灣確診數字就不準了，因為超過PCR量能，所以我們會進入黑暗時期，就是完全沒辦法⋯測不準了！這才是最大危機。」恐怕最後階段就是退守醫院，連疫調也不做了。

最後，陳重文呼籲柯文哲，在疫情關鍵時刻使用「有求必應」心態，關懷不知所措民眾。只見柯文哲允諾後，陳重文也送上「鐵口直斷」、「有求必應」2面旗幟。

▼台北市議員陳重文。（圖／記者李毓康攝）