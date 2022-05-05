開車睡著連撞路邊10汽機車！酒測值曝光...他辯：只喝3瓶啤酒

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子開車行經大同區延平北路4段，突然失控撞上路邊10台汽機車，造成現場滿地汽機車碎玻璃以及機油，撞擊力道之大，肇事車輛安全氣囊也爆開，警方到場後發現男子混身酒氣，立刻進行酒測，酒測值竟然高達0.85，將駕駛帶回派出所偵辦。

警方調查，22歲的何姓男子在5日上午6時許，喝完酒後開車準備返回士林住處，但行經延平北路4段時，突然整台車失控撞向路邊的汽機車，先撞上9台機車，最後撞上銀色廂型車後停下，肇事的黑色轎車上的安全氣囊也當場爆開，警方獲悉後也趕往現場了解狀況。

▲男子酒駕睡著，撞路邊10台汽機車畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，何姓男子從肇事車輛下車，全身散發出濃厚酒氣，警方當場對何男進行酒測，酒測值竟然達0.85，所幸當時並沒有傷及路過民眾，但連撞10台汽機車，也造成零件四處噴飛，警方立刻將何姓男子帶回派出所偵訊，訊後依照公共危險罪送辦。

▲肇事轎車車頭嚴重受損，而停於路邊的多輛汽機車車身、車殼破損。（圖／記者游宗樺攝）

何姓男子面對警方詢問，一開始胡言亂語說詞反覆，等清醒後才表示，當時與朋友在餐廳吃飯，後來又到朋友家續攤，因為有喝一點酒才會開車返家時，不勝酒力當場睡著釀禍，離譜的是，何男竟狡辯只喝2、3瓶啤酒，警方怒斥，「這樣怎麼可能酒測0.85」。