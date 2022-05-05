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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

孕婦不能泡溫泉、濃妝燙頭髮？　婦團轟媽媽手冊變「恐慌手冊」

▲▼立委范雲召開「孕婦是人、不是生產機器，媽媽要支持、不要恐懼」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委范雲舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

每位孕婦在懷孕8週時，都會收到衛福部發放的「孕婦衛教手冊」和「孕婦健康手冊」，不過，民進黨立委范雲與婦女團體5日舉行記者會質疑，該手冊強加懷孕期間不該泡溫泉、燙頭髮、化濃妝、拿重物等刻板印象，變成「恐慌手冊」，應該修正提供正確資訊；國民健康署婦幼健康組副組長蔡維誼與會說明，將在今年下半年專家會議提出，希望以開放態度廣納各界意見，持續更新該手冊。

范雲今天上午與多名婦產科醫師、勵馨基金會舉行「孕婦是人、不是生產機器，媽媽要支持、不要恐懼」記者會。范雲會中提出3訴求指，孕婦手冊不該是「恐慌手冊」，應該提供正確資訊，而非錯誤的刻板印象與壓力；不該只有「孕婦產檢蓋章」，而該納入完整的產前教育，例如多元生產方式選擇、伴侶角色、育兒知能、親職準備等；此外，孕婦手冊也不該只給「一種孕婦」，應該詳列流產、早產、年輕媽媽或高齡產婦等可能狀況，提供多元關懷內容及支持資源。

「眼球中央電視台」製作人「動眼神經」何姍蓉分享懷孕經驗指，有快樂的媽媽才有快樂的小孩，對她來說，工作是獲得快樂的一種方式，但卻會面臨刻板印象質疑「怎麼會工作到最後一刻？」她強調，孕婦衛教手冊是一本很有權威性的證明，但裡頭卻有些資訊與大眾認知有落差，不該呈現錯假訊息讓媽媽增加焦慮。

婦產科醫師「烏烏醫師」烏恩慈會中直指，閱讀這本手冊，感覺國家想要把女人變成「生產機器」，撰文者好像完全不了解孕婦，例如書中要求孕婦睡足8小時、午睡、排便、隨時保持心情愉快，反而讓最容易失眠的孕婦族群看到之後更緊張，陷入惡性循環，且該手冊也有很多錯誤資訊，例如教導孕婦穿支持力強的胸罩、不要泡溫泉、不要染燙頭髮、還是能做家務但是不能進「太熱」的廚房、不能化太濃或是太香的妝、不要拿重物、不要攀高，同時又要求孕婦維持肌力。

烏恩慈進一步指出，手冊中針對早產洋洋灑灑列出很多理由，包括過度疲勞、情緒不佳、感冒發燒等，「豈不是每個孕婦都中？早產媽媽看到這邊會不會自我責怪？」她說，國家花經費編手冊，應該是讓所有媽媽更安心，而不是變成恐慌的來源。

婦產科醫師陳鈺萍援引丹麥經驗表示，丹麥建立完整的「助產師與醫師共同照護」模式，孕婦可以透過產前課程訂定生產計畫，也可以透過「孕婦百科全書」獲得充足的衛教資訊。

對此，蔡維誼代表國健署回應，國健署持續辦理更新手冊，將在今年下半年相關修正的會議，與委託單位、婦產科醫學會、學者專家、相關使用者作討論，盼以開放態度廣納各界意見，持續因應產婦新的經驗做改變，同時也會擴充「新手爸爸指引」等面向的支持及資源。

▼衛生福利部國民健康署「孕婦衛教手冊」。（圖／翻攝自孕婦衛教手冊，下圖同）

▲▼孕婦衛教手冊 - 衛生福利部國民健康署。（圖／翻攝自孕婦衛教手冊）

▲▼孕婦衛教手冊 - 衛生福利部國民健康署。（圖／翻攝自孕婦衛教手冊）

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