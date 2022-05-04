蔡其昌嗆盧秀燕「我不是軟腳蝦」　民調只差10多個百分點

▲立法院副院長蔡其昌獲得民進黨徵召參選台中市長。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美麗島電子報日前公布2022台中市長民調，立法院副院長、民進黨台中市長候選人蔡其昌落後尋求連任的國民黨現任市長盧秀燕28.2%，不過，蔡4日接受廣播節目專訪時直言，自己不是軟腳蝦，「這個民調一看就知道是參考用的」；此外，蔡中午接受網路節目專訪時也說，根據他團隊自己做的民調，接獲徵召前約與盧秀燕差10幾個百分點。

美麗島電子報日前公布的民調顯示，國民黨盧秀燕獲得51.0％支持、民進黨蔡其昌則僅拿到22.8％，雙方差距高達28.2％。這份民調是在4月26、27日執行，透過電話隨機訪問設籍在台中的選民。

對此，蔡其昌今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時說，盧秀燕競選時喊出「市長換人，空氣換新」沒做到，從中二選區後，只要她一被攻擊或爭議事件，就會馬上公布民調，防止支持度崩盤，但盧秀燕要怎麼做民調，他沒意見，民調數字參考就好。

蔡其昌強調，「我不是軟腳蝦」，他有自己做事的風格跟方法，他的選區過去選民結構很藍，民進黨內都沒人要選，不需要初選，而且選區一邊鄰近顏家，另一邊是苗栗，能夠翻轉該選區，得票率達66％，代表他很會做事。

此外，蔡其昌中午接受網路節目「齊有此理」專訪時也說，根據其團隊在接受徵召前進行的民調，他與盧秀燕的差距僅10多個百分點，並批評盧秀燕會做公關卻沒有經營市政，是「六都市長公關第一名」，但市政工作繁雜，台中市民不需要「公關市長」。