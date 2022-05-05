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「台灣觀巴台鐵護照」開賣！790元就享千元行程＋台鐵75折車票

▲「微解封」首發團於今（13日）早9點多出發,創新旅行社董事長李奇嶽,台灣觀巴協會創會理事長兼怡容國際旅行社董事長呂威德,首發團旅客蘇小姐。（圖／記者彭懷玉攝）。

▲台灣觀巴主打一到四人成行小團出遊。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李宜秦／台北報導

為刺激國旅市場，交通部觀光局與台灣觀巴協會規劃推出「台灣觀巴台鐵護照」，每本護照內含台鐵75折乘車券及台灣觀巴套裝旅遊行程500元抵用聯各2聯，即日起至今年12月30日都可購買，限量發行3,000本，售價新臺幣790元，民眾可至台灣觀巴各營運旅行社或郵政商城購買。

台鐵75折乘車券適用於台鐵車站售票窗口臨櫃購買各級列車「全票」、「孩童票」及既有車型優惠，出示護照並由售票員撕下折扣聯，每張車票限使用1張折扣聯，不限乘車區間長度。

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觀光局提醒，台鐵乘車券不適用於3日(含)以上連續假日、觀光列車、郵輪式列車、實名制列車、騰雲座艙及其他交通部臺灣鐵路管理局指定列車，且不得與其他優惠(如早享優惠) 重複使用。

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲台灣觀巴台鐵護照開賣，每份790元。（圖／觀光局）

台灣觀巴協會理事長張龍麟表示，「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯適用於購買「台灣觀巴」各套裝旅遊行程，數量有限欲購從速。另遊客參加行程後，還可投稿參加「2022年台灣觀巴攝影比賽推廣活動」，有機會獲得1,000到2萬元不等的獎金。

台灣觀巴主打1到4人成行小團出遊，保險及行程規劃皆包含在套裝遊程內，於飯店、車站、機場等重要交通節點出發，車內提供免費Wifi、全程導覽解說，提供旅客貼心便捷的服務，行程遍布全臺。

台灣觀巴由26家旅行社推出6大主題(養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪等深度體驗行程) 91條深度體驗行程，行程結合當地色餐食及體驗活動，並持續做好防疫措施。

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