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藍委批類火車就客運「漁船是類戰艦？」王國材曝英文：怎麼翻？

▲▼台鐵罷工，高雄新左營站「類火車」接駁。（圖／記者吳世龍攝）

▲5/1高雄新左營站「類火車」接駁站牌。（圖／記者吳世龍攝）

記者閔文昱／綜合報導

交通部台鐵局5/1表定列車全面停駛，交通部擬定疏運應變計畫，祭出12條「類火車」路線，但也讓藍委痛批，「類火車」明明就是遊覽車，「那漁船是類戰艦嗎？腳踏車是類機車嗎？」質疑新名詞恐造成學童混淆。對此，交通部長王國材回應，類火車就是國外應變計畫「Rail replacement bus service」，反問「不然英文應該怎麼翻？」

王國材4日出席立法院交通委員會進行專題報告，並備詢。國民黨立委洪孟楷表示，這次交通部提出「類火車」，其實就是遊覽車，重點是連國小學童都認為能戳穿的國王新衣，明明就巴士、遊覽車，結果交通部竟然以為掛紅布條寫「類火車」就能取代火車，照片在網路流傳，都被嘲諷如果這樣就可以類火車，那什麼都可以類了，到底是類似的類還是累人的累？

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▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材 台鐵局長杜微 高公局長趙興華 台鐵五一不加班相關報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

王國財解釋，類火車是來自英文「Rail Replacement Bus Service」，指的是國外很普遍的應變計畫，代表按鐵路的車站、班表來走。

洪孟楷詢問，類火車花費多少公務預算？王國材透露，這次每輛類火車花費1.2萬、共255輛車，約300萬的成本，但實際票收有限。而針對台鐵工會「五一不加班」行動，交通部與工會兩方勢力對撞誰輸了？王國財也直接坦承「民眾輸最多」，並表示如果下次再發生無列車行駛的狀況，自己會負起責任。

▲▼立委洪孟楷受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

國民黨立委傅崐萁喊話，希望王國材務實一點，講民眾聽得懂的話，客運就客運，火車就火車，「那腳踏車是類機車嗎、漁船是類戰艦嗎？」如果要用替代方案應對鐵路不加班，那就是「客運接駁」，不要用話術。對此，王國財反問，「那英文要怎麼翻？」傅崐萁則稱，不用特地翻英文，台灣人看得懂國字。

王國材表示，他本人下週會找工會來談，希望能採開放會議方式，比較能聚焦，否則現在網路上有很多誤解，例如炒地皮、把土地賣給財團，根本都是不可能的事情，也是為了台鐵永續經營所設計的方式。

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