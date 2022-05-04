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台東首開端節返鄉專車！來回各1班列　併台鐵購票系統5日開賣

▲台東今年首次加開加開端節専車，樹林-台東區間往返各1班列，5月5日開放網路購票。（圖／台東縣政府提供）

台東今年首次加開加開端節専車，樹林-台東區間往返各1班列，5月5日開放網路購票。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

由於台東民眾殷切期盼台東縣政府包列加開端午節返鄉專車，縣府經評估後決議，今年將首次加開端午節樹林-台東區間往返各1列返鄉專車服務，並即將於5月5日開放網路購票。

端午節返鄉專車依春節、清明返鄉專車模式，車票將於台鐵購票系統銷售，相關訂票資格規定比照台鐵現有規範辦理，以提供鄉親在訂購返鄉專車時能有更好、更便利的服務與體驗。

台東縣政府表示，111年端午節返鄉專車票於台鐵購票系統之銷售時間於5日0時開放訂票，另於開賣當日9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票。返鄉專車將提供樹林到台東1列車次，以及端午節後的返工專車，台東到樹林1列車次，每列車366座位。樹林至台東為6月2日17:55普悠瑪6178車次；台東至樹林)為6月5日13:11普悠瑪6177車次。

凡國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或以上兩者之配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格，為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

交觀處也提醒鄉親，端午節返鄉專車係台鐵局僅提供返鄉、返工各1往返之列車服務，因此，將無法提供換票服務（因無相同起訖之列車車次間進行退換），若須更換「台東縣政府年節返鄉專車」以外之列車車次，請先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定辦理，歡迎鄉親把握機會及早訂票。

台鐵局訂票網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip121/query。

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