只賣4天！頂呱呱「1斤炸雞腿」下殺56折　每份爽嗑8支鮮嫩雞腿

▲頂呱呱推全新「1斤炸雞腿」下殺優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！繼拿坡里的「1公斤腿排桶」後，台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」也強勢喊出「1斤炸雞腿」，首度推出整整8支炸雞腿共600克重下殺56折，只要用250元就能爽嗑，5月3日起至5月6日限時4天開搶，且外送也享優惠價，絕對要搶吃一波。

頂呱呱首度推出「1斤炸雞腿」，整整600公克共8支鮮嫩原味雞腿直接下殺56折，只要用250元就能吃到，且外送平台也有325元優惠價，5月3日起至5月6日於全門市（誠品站前、動物園、林口A8、世新、麗寶、桃園青埔之外等門市未販售）限時登場，每人限購2份，每店數量有限，售完為止。

▲拿坡里近日也強勢推出「1公斤腿排桶」。

另，拿坡里近日也打造超大份量「1公斤腿排桶」限定組合，腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，即日起於全門市正式開賣，且至5月30日前整整1公斤炸雞還下殺73折，只要269元就能爽吃，肉肉控可不能放過。

【你可能也想看】

►漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天 還有激省百元套餐

►一次4口味！再睡5分鐘手搖變身霜淇淋了 「綠茶+奶蓋」綜合款必吃

►99元嗑爆漢堡+雞塊+可樂！麥當勞「午茶食光2+1」每天4小時限定吃

►我們的美麗就用白紙黑字寫下