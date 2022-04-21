外送員拿走餐點失聯！台北妹退款卻遭拒…見客服「跳針回應」氣炸

▲女子透過外送平台點餐，餐點沒收到卻被收錢，求助退款也遭拒絕。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／台北報導

台北市一名岳姓女子日前居家隔離，10日透過外送平台點餐，外送員卻莫名失聯，向客服詢問是否能退款，不斷遭到拒絕，對方還不打算解釋理由，氣得她指控平台敷衍，也將採取法律途徑討回公道。

岳女向《東森新媒體ETtoday》記者告知，她日前正在居家隔離無法外出，需要透過外送來購買生活物品，10日透過外送平台「空腹熊貓（foodpanda）」點餐，店家已經接受訂單，也有外送員受到指派，原先過程相當順利。

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等了一段時間，外送平台顯示「餐點已送達」，岳女也接到一通響一聲就掛的電話，認為可能餐點已經抵達，於是開門出去查看，但找了一段時間，也沒有發現餐點，過程只有短短6分鐘。

▼明明沒有收到餐點，外送平台卻拒絕退款，客服還不斷跳針。點圖可放大。（圖／讀者提供）



岳女致電外送員，對方接通後，在沒有確認的狀況下，直接說「已經放在外面了，應該有人拿走」等話語，岳女告知沒有找到餐點，外送員又說將返回確認。

等了好一段時間，餐點沒有出現，外送員也沒有來，岳女只好再度致電，對方的手機卻轉入語音信箱，於是立刻透過App，向客服人員求助。

不過，聯繫上客服人員，對方查詢了一下，卻沒有提出理由，直接告知岳女「暫時無法幫您進行退款」，在不斷逼問下，僅說了「會成立專案，再請專人聯絡」等話語。

▼期間換了數名客服人員，岳女卻依舊不曉得無法退款的原因是什麼。點圖可放大。（圖／讀者提供）



過了好幾天，岳女遲遲沒有等到所謂的「專人聯絡」，只收到系統的罐頭信件，於是再度追問客服，卻又陷入了相同的步驟，不斷遭到敷衍。

岳女求助無門，改上社群媒體的粉絲專頁，向平台粉專詢問，卻又遇到一模一樣的處理方式，對方先答應「專人聯繫」，後來又變成系統信件，也沒有告知為何不符合退款資格，氣得準備採取法律途徑。

▼岳女明明沒有收到餐點，外送平台卻拒絕退款。點圖可放大。（圖／讀者提供）



依據對話內容，岳女向系統提供的客服平台求助，告知碰上的狀況，沒想到先後換了幾名客服人員，都被告知「經確認帳戶使用狀況後，此筆訂單我們至時無法幫您進行退款」，沒有告知理由，也無法與當天負責送餐的外送員聯繫。

▼客服平台16日詢問完岳女的電話、信箱等資料，接著再也沒有回覆。點圖可放大。（圖／讀者提供）



岳女說明，當天的訂單價格不高，令人生氣的是客服人員的處理態度，根本沒有顧及消費者感受，等於消費者權益完全沒受到保障，遇到事情求助無門，只能自己吞了。

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