　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員拿走餐點失聯！台北妹退款卻遭拒…見客服「跳針回應」氣炸

▲▼外送,外賣,餐飲業,生意差,禁止內用,消費者,影響生計。（圖／記者周宸亘攝）

▲女子透過外送平台點餐，餐點沒收到卻被收錢，求助退款也遭拒絕。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／台北報導

台北市一名岳姓女子日前居家隔離，10日透過外送平台點餐，外送員卻莫名失聯，向客服詢問是否能退款，不斷遭到拒絕，對方還不打算解釋理由，氣得她指控平台敷衍，也將採取法律途徑討回公道。

岳女向《東森新媒體ETtoday》記者告知，她日前正在居家隔離無法外出，需要透過外送來購買生活物品，10日透過外送平台「空腹熊貓（foodpanda）」點餐，店家已經接受訂單，也有外送員受到指派，原先過程相當順利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

等了一段時間，外送平台顯示「餐點已送達」，岳女也接到一通響一聲就掛的電話，認為可能餐點已經抵達，於是開門出去查看，但找了一段時間，也沒有發現餐點，過程只有短短6分鐘。

▼明明沒有收到餐點，外送平台卻拒絕退款，客服還不斷跳針。點圖可放大。（圖／讀者提供）

▲▼明明沒有收到餐點，外送平台卻拒絕退款。（圖／讀者提供）

岳女致電外送員，對方接通後，在沒有確認的狀況下，直接說「已經放在外面了，應該有人拿走」等話語，岳女告知沒有找到餐點，外送員又說將返回確認。

等了好一段時間，餐點沒有出現，外送員也沒有來，岳女只好再度致電，對方的手機卻轉入語音信箱，於是立刻透過App，向客服人員求助。

不過，聯繫上客服人員，對方查詢了一下，卻沒有提出理由，直接告知岳女「暫時無法幫您進行退款」，在不斷逼問下，僅說了「會成立專案，再請專人聯絡」等話語。

▼期間換了數名客服人員，岳女卻依舊不曉得無法退款的原因是什麼。點圖可放大。（圖／讀者提供）

▲▼明明沒有收到餐點，外送平台卻拒絕退款。（圖／讀者提供）

過了好幾天，岳女遲遲沒有等到所謂的「專人聯絡」，只收到系統的罐頭信件，於是再度追問客服，卻又陷入了相同的步驟，不斷遭到敷衍。

岳女求助無門，改上社群媒體的粉絲專頁，向平台粉專詢問，卻又遇到一模一樣的處理方式，對方先答應「專人聯繫」，後來又變成系統信件，也沒有告知為何不符合退款資格，氣得準備採取法律途徑。

▼岳女明明沒有收到餐點，外送平台卻拒絕退款。點圖可放大。（圖／讀者提供）

▲▼明明沒有收到餐點，外送平台卻拒絕退款。（圖／讀者提供）

依據對話內容，岳女向系統提供的客服平台求助，告知碰上的狀況，沒想到先後換了幾名客服人員，都被告知「經確認帳戶使用狀況後，此筆訂單我們至時無法幫您進行退款」，沒有告知理由，也無法與當天負責送餐的外送員聯繫。

▼客服平台16日詢問完岳女的電話、信箱等資料，接著再也沒有回覆。點圖可放大。（圖／讀者提供）

▲▼明明沒有收到餐點，外送平台卻拒絕退款。（圖／讀者提供）

岳女說明，當天的訂單價格不高，令人生氣的是客服人員的處理態度，根本沒有顧及消費者感受，等於消費者權益完全沒受到保障，遇到事情求助無門，只能自己吞了。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
快訊／畫面曝光！特戰士官朝「錢莊男」連開2槍　丟包福和橋
辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單
快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍
存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要：會想哭
美女主播富豪尪被捕！下藥「輪流性侵女大生」　事後塞3600萬
新手媽產下兔唇兒　惡婆婆連珠炮問「妳家有遺傳？」氣炸
小玉認罪「做換臉A片」鞠躬道歉　雞排妹發聲了
他回撥「蘋果來電」慘了　1900萬全被偷光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單

快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍

9位演員被隔離「尋無替手」！當代傳奇劇場忍痛停演⋯9月重新演出

外送員拿走餐點失聯！台北妹退款卻遭拒…見客服「跳針回應」氣炸

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

快訊／國泰醫院3護理師確診！院方證實：暫停確診足跡手術室

吉卜力迷必追！動畫大師高畑勲展首度移師海外　來台展出細節曝

台中監獄確診戒護員超高病毒量　1210受刑人採檢結果曝光

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

狠人廁所遇蟑螂淡定夾起！ 充當外送員上演喇牙餵食秀

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單

快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍

9位演員被隔離「尋無替手」！當代傳奇劇場忍痛停演⋯9月重新演出

外送員拿走餐點失聯！台北妹退款卻遭拒…見客服「跳針回應」氣炸

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

快訊／國泰醫院3護理師確診！院方證實：暫停確診足跡手術室

吉卜力迷必追！動畫大師高畑勲展首度移師海外　來台展出細節曝

台中監獄確診戒護員超高病毒量　1210受刑人採檢結果曝光

三級片女星譙富豪父子「人渣」後跑路法國！　親曝近況：展開新冒險

快訊／特戰士官朝「錢莊男」後腦連開2槍　丟包福和橋畫面曝光

打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

李千那低調買咖啡　取餐「店員備註1句話」笑了！　網虧：太鬧

中職第2老野手出賽　高國慶：人生計畫能打就打

辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單

快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍

強尼戴普這次講了6小時！爆安珀赫德親友婚禮嗑藥　女兒也不爽前妻

穿旗袍搭女僕風圍裙　「神秘雙人女團」成員竟是2超大咖歌手！

9位演員被隔離「尋無替手」！當代傳奇劇場忍痛停演⋯9月重新演出

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

即／台中激增139例！阿妹演唱會再+9

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

本土疫情炸裂　陳時中揭與病毒共存時機

更多熱門

相關新聞

高雄「居家照護」懶人包　內含外送折扣碼

高雄「居家照護」懶人包　內含外送折扣碼

高雄市18日起啟動居家照護方案，符合5條件者即適用，並以居隔陰轉陽無症狀個案首納照護對象，確診後經衛生單位通報，由居家照護中心評估條件並分流，除了給予醫療照護、藥師送藥到府服務外，生活關懷部分也包含垃圾清運、寵物照顧、物資採買等。《ETtoday新聞雲》也特別整理9大QA懶人包，提供確診者了解SOP，內容還有外送折扣碼！

台東環保局掛設LED跑馬燈　大街小巷都看得到

台東環保局掛設LED跑馬燈　大街小巷都看得到

本土個案連日破千！蔣萬安拋「以篩代隔」　要政府做好三件事

本土個案連日破千！蔣萬安拋「以篩代隔」　要政府做好三件事

快篩陽「1922踢皮球？」　實測6分鐘接通！正確流程曝光

快篩陽「1922踢皮球？」　實測6分鐘接通！正確流程曝光

10天居家照護生活怎過？　陸封城「囤貨指南」一次看

10天居家照護生活怎過？　陸封城「囤貨指南」一次看

關鍵字：

外送員外送居家隔離訂單外送平台

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面