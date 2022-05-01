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99元吃麥當勞套餐！速食店「最新優惠」懶人包　還有披薩買大送大

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲8大速食店最新優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食控快收下！《ETtoday新聞雲》整理8大速食店「最新優惠」，不僅麥當勞有每日限時4小時的「99元套餐」、肯德基加1元多吃1件等，像是必勝客、達美樂也推外帶比薩買大送大等，頂呱呱更是首度祭出「1斤炸雞腿」下殺近半價，通通不能放過。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞午茶食光爽吃99元限定套餐。

●麥當勞
麥當勞歡樂送「午茶食光」銅板優惠回來了，即日起每日下午1時至5時可於「午茶時光」專區中爽嗑「指定點心7選2」，再加38元飲品1杯，只要優惠價99元，指定點心有經典漢堡、4塊麥克雞塊、麥脆雞翅、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、OREO冰炫風及蘋果派可任選，若是選擇漢堡加雞塊加飲料組合，等於用銅板價就能爽吃1份小套餐。

●肯德基
肯德基即日起至5月6日祭出「送原味蛋撻禮盒」活動，期間只要於前一天在線上預訂（外送或預訂快取皆適用）且消費滿800元，即可獲得「原味蛋撻禮盒兌換券1張」，若滿1600元除獲得蛋撻兌換券外，現場再送蛋撻禮盒1盒，加碼消費滿350元即享免運外送。

除外，即日起「預訂快取」也有限時優惠，只使用預訂快取服務買XL套餐可用1元加購香酥脆薯，買桶餐加1元則可再吃4塊上校雞塊

▲▼漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。（圖／業者提供）

▲漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。

●漢堡王
漢堡王即日起至5月3日只要用20元就能多吃1塊牛肉排，期間只要在門市購買華堡系列（華堡、雙層華堡、重磅牛肉堡、美式花生牛肉堡），再加20元就多吃一層4.4盎司牛肉排，1顆漢堡限加購一次，提醒台積店、美光店、兒童樂園店不適用此優惠。

另，至5月29日前也有「豪氣霸王省限定優惠券」，這次一共有7大系列共42款優惠組合，其中，肯定要吃爆的就是買1送1，有脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、薯條、辣薯球、可樂、綠茶，以及熱門推薦的煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡及煙燻辣椒10塊雞塊全買1送1，且超值早餐也推美式研磨、雞塊等買1送1，省到不行。

同步還有超俗百元起個人餐、12款雙人激省餐、6款超值選及下殺近6折的全新霸王分享餐，整張券現賺3000元。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至5月2日祭出「炸烤披薩2人餐下殺72折吃」優惠，套餐內含香草烤半雞、香脆炸雞、西西里雞肉起司披薩及大份黃金脆薯，2杯中杯蜂蜜綠茶，提醒21TOGO、台積電等門市不參與本次活動，部分門市包括新店家樂福、新店美河、經國家樂福、新竹大潤發、烏日高鐵門市則因部分商品未販售套餐內容物有改。

▲▼頂呱呱推一斤炸雞腿。（圖／業者提供）

▲頂呱呱首推「1斤炸雞腿」下殺56折。

●頂呱呱
頂呱呱首度推出「1斤炸雞腿」，整整600公克共8隻鮮嫩原味雞腿直接下殺56折，只要用250元就能吃到，且外送平台也有325元優惠價，5月3日起至5月6日於全門市（誠品站前、動物園、林口A8、世新、麗寶、桃園青埔之外等門市未販售）限時登場，每人限購2份，每店數量有限，售完為止。

另，期間限定、以炸雞組成的「炸雞花」至5月31日前也有限時優惠，是以經典原味雞腿、呱呱包、阿勇雞塊、地瓜薯條以花束桶方式進行包裝，吸睛度爆表，一共有2種限定組合選擇，其中單人餐「真心炸雞花」下殺87折、雙人餐「情話綿綿」下殺76折。

●拿坡里
拿坡里打造超大份量「1公斤腿排桶」限定組合，腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，即日起於全門市開賣，且至5月30日前還下殺73折，只要269元就能爽吃。

▲▼必勝客最新隱藏版「白酒蒜香海鮮」、「煙燻培根手撕豬」比薩開吃。（圖／業者提供）

▲必勝客官網限定外帶比薩買大送大、外送買大送小。

●達美樂
達美樂即日起祭出外帶限定「大披薩、小披薩買1送1」下殺優惠。

●必勝客
必勝客官網限定爽吃「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠；加碼還有「單點大比薩送紙包筆管麵2份」，外帶外送皆適用，筆管麵有波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮、波隆那牛肉、奶油雞腿排、羅勒雞腿排及焗烤總匯千層麵選擇。

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關鍵字：

美食情報速食店優惠懶人包麥當勞肯德基

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