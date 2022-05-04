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五一完不解禁！北京持續暫停內用　朝陽全區實施「居家辦公」

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲北京爆發本土疫情。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京疫情持續升溫，官方4日下午宣布，暫時延續「五一」假期社會面有關防控措施，包含餐飲單位繼續暫停內用服務等。

北京市政府新聞發言人徐和建在疫情防控工作新聞發布會上表示，為儘快實現社會面動態清零，北京暫時延續「五一」假期社會面有關防控措施，包含繼續暫停演出場所、娛樂場所、互聯網、上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動，暫停開放全市等級景區、室內場所及圖書館、文化館、美術館等公共文化場所。

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

徐和建指出，公園景區繼續按照50%限流，餐飲經營單位繼續暫停堂食服務，朝陽、海澱、房山、通州所設封控區、管控區、防範區和臨時管控區的公共交通進行運營調整，以及公交地鐵採取甩站等方式。

朝陽區目前是北京確診病例最多的一區，徐和建提到，朝陽全區及公共交通運營調整的區域內單位，5月5日起實行居家辦公，必須到崗的，盡量採取自駕方式，減少單位內部聚集，做到單位家庭兩點一線。

北京也調整了風險人員隔離管理的相關措施，徐何建宣布，密接人員調整為實施10天集中隔離+7天居家隔離；次密人員實行7天居家隔離，不符合居家隔離條件的實行7天集中隔離；高風險人群實行10天居家隔離+7天健康監測，期間按照規範進行核酸檢測和抗原自測。

根據通報，北京3日下午3時至4日下午3時，共新增本土新冠肺炎病毒感染52例，其中，朝陽區18例，房山區13例，丰台區和通州區各6例，海淀區4例，東城區和密雲區各2例，石景山區1例；普通型2例、輕型44例、無症狀感染者6例；管控人員45例，社區篩查6例，主動就診1例。

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

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