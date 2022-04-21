上海民眾收到「cook your aunt」牌白米 一查網上只有「cooking aunt」

▲上海民眾在微博貼出收到奇怪英文拼音的煮飯嬸牌白米物資。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海目前正採取「社會面清零」的抗疫總方針，民眾待在家裡除了透過團購買菜，還有政府提供的來自外界援助物資。有網友今（21）日在微博上分享鄰居家收到的煮飯嬸（Cook your aunt）牌白米和電商平台上賣的煮飯嬸（Cooking aunt）牌英文拼音出現差異，引起不少網友回應收到同款白米，擔心是收到盜版物資。

▲電商平台上的煮飯嬸牌白米拼音為Cooking aunt。（圖／翻攝微博）

電商平台上販賣的煮飯嬸牌白米，英文名稱為Cooking aunt，不過，部分上海民眾近期都收到小包裝的煮飯嬸牌白米，怪異的英文名稱Cook your aunt（煮飯給嬸嬸吃）讓某些民眾特別上網查詢真偽，才發現網路上沒有販售這種小包裝的白米，在微博上引起熱烈討論。

有網友開玩笑表示，「長寧區物資都是Cook your aunt」；「正版：煮飯嬸；盜版：煮飯給你嬸」；「我也收到了煮你嬸」；「嬸嬸們都驚呆了！」。

▲貼文出現後，部分上海民眾紛紛回應自己也收到奇怪拼音的煮飯嬸牌白米。（圖／翻攝微博）

不過，也有網友認為在疫情下，相關單位提供的物資不至於出現「盜版」的問題，至於真實情況如何，還得等待相關單位出面闢謠。截至發稿為止，上海相關單位並未針對此一現象提出說明及澄清。

