紫、白色蘆筍甜度高纖維多！　專家揭國產有別進口：30公分以上

▲1圖看懂國產綠蘆筍和進口差異。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

4月蘆筍進入春季產期，台南區農業改良場提醒消費者，選購國產蘆筍應掌握色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密及切口基部濕潤等重點，營養價值更是滿滿的，其中，維生素C是蘋果的4.9倍。另農糧署提到，還有紫色、白色蘆筍，甜度較高、纖維多。



台南場說明，在《神農本草經》蘆筍被列為「上品之品」，蘆筍含有豐富的的纖維質、多種維生素及葉酸，設定年輕女性每日攝取量標準為100%，每100克蘆筍所含主要營養成分比例，維生素A為13.6%、維生素B2為10%、維生素C為12.3%，葉酸則為6.7%，其中維生素B2 含量為大蒜的2倍，維生素C則為蘋果的4.9倍。另含礦物質及胺基酸，其中天門冬胺酸在100公克新鮮蘆筍含量高達460mg，且含有較高的硒及抗氧化成份，營養素含量高，因此自古以來就有「蔬菜之王」美譽。

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▲新鮮蘆筍嫩莖挺直飽滿（左），儲放多日之蘆筍嫩莖稍為凹陷鬆軟。（圖／台南區農業改良場提供，下同）



台南場建議消費者在選購時把握三大秘訣，一「翠綠飽滿」，外觀顏色是否翠綠有光澤，嫩莖是否挺直飽滿，儲放多日之蘆筍嫩莖因失水而稍為凹陷鬆軟。二「筍尖緊密飽和，沒有散頭或開芒」，最後是「切口新鮮濕潤」，基部切口部分，新鮮蘆筍飽滿有水分，若儲放多日未保鮮基部乾癟而有縫隙。

台南場表示，國產蘆筍有別於進口蘆筍，長度多長於24公分，甚至可達30公分或以上，且國產蘆筍顏色多為綠色或較淺綠，進口蘆筍顏色較為深綠且顏色暗沉，進口蘆筍因長期運輸關係，筍尖略為開張，基部切口處因失水而略為乾癟有縫隙。

▲新鮮蘆筍基部切口飽滿有水分（左），儲放多日之蘆筍基部乾癟而有縫隙（右）。



農糧署指出，3月至11月是國產蘆筍的主要栽培採收期，春季產量約佔全年之60-70%，綠蘆筍多汁爽口、口感脆嫩，清炒、煮湯或涼拌皆適合。白蘆筍雖較富纖維，但甜度較高，適合汆燙或煮湯。而台灣也有少數種植紫蘆筍的農友，紫色的肉質細緻、清甜軟嫩。不過，人體消化蘆筍時，會產生甲硫醇與S-甲基硫酯等硫化合物，使尿液帶有一股特殊的氣味，是正常的生理現象。

▲品質佳的蘆筍筍尖緊密飽和（左），次級品散頭有縫隙（右）。