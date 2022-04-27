吃台灣米像喝咖啡很有氣質！　她要陳吉仲檢討8500萬推廣

▲楊瓊瓔認為，台灣米要像早期推廣咖啡一樣，讓大家後來都覺得很有氣質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

農糧署2019年花8500萬推廣台灣米，但攤開每年每人糧食供給量數據看，根本沒成效，還逐年下降，最新數字顯示2020年已到44.1公斤。農委會陳吉仲日前則說，若沒推廣會掉更快，立委楊瓊瓔認為要好好檢討，將台灣米變成像喝咖啡一樣有氣質。

根據農糧署統計資料顯示，1981年每人每年平均食米量有90公斤，逐年下滑，1999年變成54.9公斤、2000年52.7公斤，接著2010年46.2公斤、2012年45.6公斤，2016年更下降到44.5公斤，以2019年一整年為例，農糧署砸在米食推廣的經費估計8500萬以上，活動超過311場，包括炒飯和精饌米獎等比賽，還有米食教育等多項，也和連鎖通路合作推出多元化食品，但2020年卻是下降到44.1公斤。

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立法院經濟委員會今（27日）審查曾銘宗委員等20人擬具「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」案。楊瓊瓔提到此事認為，台灣米是世界好，農民也辛苦，看到數字每年每人吃的米卻是創新低僅44.1公斤，是有什麼原因？這問題要好好討論，到底是怕吃米胖？還是飲食習慣改變等其他樣態？當然推廣是一定要，但方式無效就要調整。

▲陳吉仲同意楊瓊瓔想法，並表示會檢討。（圖／翻攝國會頻道）



陳吉仲坦言，應再全力推米食運動，但不管國內外，以外銷為例1年超過20萬公噸以上，而確實創新低的最大因素是「飲食習慣」改變，尤其速食風氣加快，導致去吃其他類別大幅度成長，所以要米食最後也可以符合潮流，只是「飲食習慣已經是改變不了」。



楊瓊瓔接著說，所以宣導方式要讓大家覺得吃了台灣米是很有氣質的，像早期推銷咖啡，「路上只要拿一杯咖啡就很有氣質，每個人都要去買一杯，還說對心臟好、對什麼好等」，農糧署花了錢沒結果要檢討樣態，喚醒人民觀念，要讓人感覺台灣米是世界好，不然農民辛苦。

陳吉仲認同回應「同意」，米食推廣促銷活動確實要達到「那個點」，最後強調會檢討。