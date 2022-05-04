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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

居隔單收不到！新北列民眾最疑惑「4大問題」　最後一個可以自救

記者杜冠霖／新北報導

近期本土疫情延燒，卻有許多確診民眾抱怨收不到自主回報簡訊、居隔單等，新北市長侯友宜也列出居家關懷中心收到民眾反映最多的4個問題，而大部分問題答案都指向中央系統塞車，而在個案聯繫困難部分，新北市府指出，這是因為健保系統資料太舊，市府也呼籲民眾拿起健保卡，到健保署網站更新資料後，排解相關問題。

Q1：已經確診，卻一直未收到中央自填疫調簡訊？

已反應中央系統盡速改善發送問題。

Q2：填完並送出自填疫調單，若有填錯無法修？

中央簡訊提供一次性連結網址，地方衛生局無法協助修改。

Q3：居隔者遲遲未收到居隔通知單？

中央自主疫調系統資料無法直接連結匯入接觸者Trace管理系統，無法自動發出電子居隔單，須由地方衛生單位手動輸入。

Q4：確診者資料通報，採用健保預設戶籍地資料及舊電話，導致個案列管與實際居住地不同，聯繫困難。

對此，衛生局長陳潤秋表示，最近大家會發現一個問題，拿到健保快譯通是PCR陽，卻一直都沒有收到通知，甚至自填疫調簡訊也收不到，原因就是民眾填的健保資料太舊了，呼籲民眾拿起健保卡，透過讀卡機進入衛福部健保署網頁，更新電話、住址等資料，經過一段作業時間完成後，就不會再有收不到訊息的問題。

▲▼新北疫情0504。（圖／新北市府提供）

▲▼新北疫情0504。（圖／新北市府提供）

▲▼新北疫情0504。（圖／新北市府提供）

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