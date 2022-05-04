快訊／新北今破萬全國最多！居家照護2萬5549人、居隔列管4萬2141人

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布新增28420本土個案，其中，新北佔1萬151例，居家照護執行中則有2萬5549人、居家隔離列管數4萬2141人。新北市長侯友宜表示，整個確診曲線還在上升，還是要落實自我防疫、守住醫療量能，是現階段最重要的工作。

侯友宜表示，現在居家隔離列管數4萬2141人，都沒有下降的趨勢，居家照護2萬5549人，量也是越來越高，確診人數多，大概有9成人數選擇居家照護，幸好新北市居家照護啟動的比較早，讓醫療量能能夠被確保。

中央流行疫情指揮中心4日下午公布國內新增28,487例COVID-19確定病例， 分別為2萬8420例本土個案及67例境外移入(20例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬8420例本土病例，為1萬3664例男性、1萬4744例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10,151例)、台北市(5,538例)、桃園市(4,814例)、台中市(1,680例)、高雄市(1,021例)、基隆市(1,003例)、台南市(795例)、新竹縣(542例)、宜蘭縣(525例)、花蓮縣(450例)、屏東縣(428例)、彰化縣(313例)、雲林縣(257例)、苗栗縣(194例)、新竹市(182例)、嘉義縣(140例)、南投縣(138例)、台東縣(117例)、嘉義市(72例)、澎湖縣(34例)、金門縣(20例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。確診日介於今(2022)年4月27日至5月2日，死亡日期介於4月29日至5月2日。