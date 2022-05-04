台中偏鄉和平雙崎部落累計17人確診　市府備妥防疫物資應戰

▲台中市長盧秀燕。（圖／翻攝自臉書）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台中市政府3日傳出偏鄉部落和平區雙崎部落文化健康照護站有2名阿公、阿嬤確診，連照顧兩人的照護員也確診；由於山上僅有2名醫生，其中一人已經確診，加上和平地區醫療資源缺乏，市長盧秀燕立刻請衛生局、民政局等安排醫護人員與防疫物資送達和平，即時支援前線及疫情控管。目前累計已有17人確診，包含1名照服員、9名長輩與相關密切接觸者。

盧秀燕表示，衛生局及和平區衛生所3日已特別設置簡易快篩服務站，市府團隊也在當日下午2時至4時前進雙崎運動公園廣場，幫確診者同住家人、照護站長輩及其他三名照護員進一步採檢快篩，即時控管疫情。

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民政局表示，因應雙崎及達觀部落快篩試劑取得不易，衛生局及和平區衛生所特別設置簡易快篩服務站，除3日下午2時至4時至雙崎運動公園廣場採檢快篩，也由交通局調派防疫巴士，約2時和2時30分到篩檢地點待命，現場若有快篩陽性者，將以防疫巴士專接載送至部立豐原醫院進一步PCR採驗與後續處置。

而針對輕症確診者，市府也已備妥居家照護與隔離的相關關懷物資，目前已將物資送往和平自由里辦公室，並已開立名單進行相關配送，同時該鄰里的衛生室也將提供快篩是在領用服務，並已請里長與里幹事協助宣導。