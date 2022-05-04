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台南+795！醫療量能病房空床率曝　學童僅3成多同意施打疫苗

▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，包含397例男性、398例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月26日至5月3日，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。

黃偉哲市長指出，全國是28420，台南市是795，雖然還是佔全國2.7％左右，但覺得對於3日台南市是495來講，足足增加了近70％，所以我們還是呼籲市民朋友們還是必須要非常高規格地注意自己跟親朋好友的健康，那趕快去施打第三劑。

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黃偉哲說，即便是工作的時候，或者是在很多室內的場合，都盡量戴口罩，避免感染，因為大家可以看到，許多名人、許多政要、許多軍方人士，還有許多影歌星，甚至運動選手，都紛紛染疫，所以可見這一波Omicron的疫情發展非常地迅速，傳染力非常強，即便它的輕症跟無症狀佔99.75％，但是即便那是0.25％，放大起來每一天，像今天就有好幾個中重症發生，那另外也有5例不幸病故，其中很多相當大的一部分就是因為他沒有完整施打，包括沒有施打任何疫苗，或者是只施打一劑疫苗，這個部分很值得特別特別地注意。

黃偉哲說，6-12歲學童，也就是國小階段的兒童已經開始施打疫苗，希望父母親能夠讓孩子能施打，因為他們沒有施打疫苗的話是沒有保護力的，坦白講是相對的比較危險，也希望大家考量整體的免疫的狀況，能夠讓家裡面的孩子能夠施打。對於校園打疫苗，許多家長還在猶豫的原因在於，第一個怕副作用，第二個怕孩子不舒服，可能要在家的時候，又造成家長要照顧，有些需要注意的事項，第三個當然是打了疫苗之後要怎麼樣照顧，有哪些反應要特別注意，這個部份有請台南部立醫院宋醫師來跟大家做說明，教育局鄭新輝局長也會跟大家進一步說明，學童施打疫苗前後該注意的事項。

黃偉哲說，目前為止國家政策並沒有關閉餐廳內用，所以如果覺得稍微有顧慮的話，可以外帶或要求打電話外送；如果覺得OK而且同桌吃飯都是認識的朋友，在防疫可以確保，也就是說避免口沫橫飛，大家相談甚歡造成比次暴露危險的情況下，市府還是尊重在餐廳可以內用。還有一些其他的場合，現在包括去KTV唱歌，脫口罩也是比較危險，還是希望戴上口罩。另外很多戶外活動倒是鼓勵可以參加，但是有一些戶外活動如果可以的話，戴上口罩也不錯，現在反正口罩的花樣也很多，戴起來也蠻好看，所以呼籲大家，目前為止就是這兩個疫苗跟戴口罩。

黃偉哲強調，台南市專責病房的量能還OK，但現在很多塞爆的是在急診PCR，很多人要求做PCR，台南市政府現在推出3個快篩篩檢站，可以先去篩檢，不要買不到快篩就不篩，直接衝去急診要PCR，不需要這樣子。因為現在急診的量能現在在各地都已經嚴重壅塞，甚至有人因為這樣子耽誤急重症病患的搶救，所以最重要的還是可以去買快篩，買不到的話沒關係，你如果確實跟確診者有密切的接觸，你可以到我們的快篩站，有專業的醫護人員來幫你做快篩，他比你自己做的還要準，而且他又更專業，然後15分鐘就知道快篩的結果，如果是陰性的恭喜你，如果是陽性的他可以馬上幫你現場做PCR，這樣的話對你、對時效性，都是比較好的。
 

▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局專委蔡玲珊指出，確診795名病例中，有140例為居家隔離採檢後確診、75名為親友接觸個案、25名為校園接觸個案、18名為職場接觸個案，另有537名個案的密切接觸者在疫調中。

▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市現行收治COVID-19個案之醫療量能包含專責病房584床、專責ICU病床43床、負壓隔離床110床；空床率分別為92.8％、100％及84.5％。台南市將會持續配合指揮中心公布之確診者輕重症分流規定，讓確診者皆能獲得妥適的醫療照護。

▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於學童施打疫苗部分，教育局長鄭新輝表示，台南市是六都確診數最低的縣市，但全國疫情仍逐漸上升，必須持續提高疫苗涵蓋率，台南從上週就由學校發放意願書，讓家長有一週的時間思考並填寫意願。台南6-11歲學生有9.1萬人，約3.6萬人有意願施打，目前開放劑數2劑、間隔12周、劑量為成人的一半。

▲台南市學童疫苗4日開打，市長黃偉哲關心疫苗施打狀況，一早就前往新營區南梓實小視察學童施打情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據台灣兒科醫學會的聯合聲明，Omicron大流行，雖然症狀輕微，但對兒童仍有重症、或產生發炎症候群的情況，所以打疫苗是利大於弊，台南也準備了家長等候區，擔心的家長可就近觀察，但必須全程配戴口罩。

▲台南市學童疫苗4日開打，市長黃偉哲關心疫苗施打狀況，一早就前往新營區南梓實小視察學童施打情形。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市學童疫苗4日開打，市長黃偉哲關心疫苗施打狀況，一早就前往新營區南梓實小視察學童施打情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市目前100人以下學校，由衛生所入校協助，100人以上，則由20家醫療院所協助，若符合資格的兒童，在這段期間因故未接種，5/23後可到合約醫療院所接種，或是透過台南打疫苗系統預約。由於台南先前有許多案例是家庭群聚，所以呼籲大人小孩都要接種疫苗，台南也已開設隨到隨打站。

▲台南市長黃偉哲4日公布新增795名確診病例，其中包含192例為無症狀感染，學童4日開始施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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