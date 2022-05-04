台中+1680！群聚多點噴發　擴增8處「快篩得來速」提高檢驗速度

▲台中市長盧秀燕。（圖／翻攝自臉書）



記者游瓊華／台中報導

全國今（4）日本土確診新增2萬8420例，台中市本土個案新增1680例，其中有688位確診個案為接觸者發病，包含校園群聚佔154例，職場群聚佔138例，家庭朋友群聚佔396例；此外，4日為盧秀燕居家隔離「3+4」期滿後首日，她也在主持防疫記者會時指出，因應確診數越來越多，民眾篩檢需求大增，台中昨日起與各大醫院合作實施「快篩陽得來速」機制，量能已由6家擴增到14家，將大幅節省民眾就醫時間。

針對居家照護統計，盧市長說明，截至今日10時，申請居家照護已有5576位進行評估，其中4603位已收案居家照護、467位評估中、506位不符合收案條件。專責病床數共386床，其中已使用數為175床(45.34%)、可使用數為211床(54.66%)。民眾若有呼吸道症狀，無論有沒有發燒，都建議進行篩檢，無論在家進行快篩或是前往社區篩檢站，只要快篩陽性都要進行PCR篩檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕指出，確診數越來越多，民眾的篩檢需求也大增，為協助因疫情就醫的民眾，與一般緊急就醫的民眾進行分流，不要都擠在醫院急診室，因此，台中市衛生局號召台中市各大醫院，從3日起開始實施「快篩陽得來速」機制。除3日上路的6家醫院，4日加入「快篩陽得來速」機制，增加到14家醫院，包括台中榮總、澄清醫院中港分院、光田醫院沙鹿及大甲院區、童綜合醫院梧棲院區、長安醫院、部立豐原醫院、東勢農會附設農民醫院，台中慈濟醫院、中國醫藥大學附設醫院、部立台中醫院、中山醫學大學附設醫院、澄清綜合醫院、亞洲大學附設醫院。

此外，民眾關心透過「快篩陽得來速」PCR採檢後確診後續流程，盧秀燕也說明，市民PCR檢驗確診後，衛生局將發送簡訊，請確診者上網填寫疫調單，符合條件的輕症及無症狀確診者採居家照護，台中市為居家照護者提供的服務，包含衛生醫療方面，由衛生局和15家已簽約的照護醫院按責任區域，安排個案管理，每日主動致電關懷、諮詢，各區公所也成立居家關懷照護中心協助確診者的生活需求；如為中重症確診者，衛生局可協助安排救護車、防疫計程車載送民眾就醫。

另有關台中市校園快篩試劑中央規範與領取流程，盧市長指出，昨日下午教育部邀集各縣市召開會議協商，為讓各級學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧中心內的教職員工生，在被匡列為密切接觸者後，能夠儘快拿到快篩試劑，自主防疫期滿前確保即時以快篩確認健康狀況。台中市將配合於明日啟動由學校來協助發放快篩試劑，按照中央教育部規定，發放對象為校園確診者的密切接觸者。發放數量為高級中等以下學校學生及幼兒園幼童每人2劑；大學以上學生及成人每人3劑。

台中市預計從明日開始，由各校防疫長依流程進行匡列及通報後，可以派人員就近到台中市的「5個中心學校」進行領取，領取時間是週一到週日上午8點到下午5點，領取後由各單位發放「快篩試劑」給密切接觸者，方便學生居家隔離時的快篩需求。