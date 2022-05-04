社交距離APP跳通知「接觸10分鐘↑要快篩」　陳時中：2分鐘不用理

▲2公尺內接觸超過2分鐘就會收到通知。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

實聯制退場改推行「社交距離App」，但到底有沒有用備受質疑，有網友收到接觸通知，但已經是11天前的事，也有人14天後才收到通知，接觸確診者5分鐘，針對此狀況，指揮官陳時中表示，如果接觸超過2分鐘，「我就不太會理它」，如果超過10分鐘會自行快篩，若是14天以上曾接觸過，則不用太擔心。

陳時中表示，在2公尺內接觸超過2分鐘就會收到通知，「這個APP只是讓你知道多一點的訊息」，如果收到通知，時間是寫2分鐘，由於接觸時間很短，想不到跟誰接觸或是有任何親密動作，「我就不太會理它」，若這兩天身體出現症狀，才會做快篩檢測；如果接觸超過10分鐘，不管身體有無症況「都會做快篩」，並注意自己的行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中進一步指出，如果是14天或是14天以上，不用太過擔心，「知道了就好，生活注意一下就好，讓你知道曾經有過而已」，14天以後也不需要特別做什麼，可以自行快篩檢測，或是自主健康監測，照個人意願就可以。

本站稍早報導《14天後才通知「接觸確診者5分鐘」 網點名3巨雷：3+4都過了》，一些讀者也向《ETtoday新聞雲》記者表示，APP通知慢好多拍，足足隔了兩周，才收到當初接觸到確診者的警訊。從讀者分享的截圖可見，他5月1日收到通知，於4月17日曾和確診者接觸過3分鐘；無獨有偶，另一名讀者則是4月13日與染疫者接觸5分鐘，但也是隔兩周才有訊息通知。

▼有兩名讀者都在14天後才收到通知「接觸確診者5分鐘」。（圖／讀者提供）