14天後才通知「接觸確診者5分鐘」　網點名3巨雷：3+4都過了

▲兩位讀者都是隔兩周才收到接觸通知。（圖／讀者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

自從社交距離APP取代實聯制後，各界褒貶不一，有網友認為，比報足跡有意義，但也有用戶吐槽浪費電；其中，一些讀者也向《ETtoday新聞雲》記者表示，APP通知慢好多拍，足足隔了兩周，才收到當初接觸到確診者的警訊。

從讀者分享的截圖可見，他5月1日收到通知，於4月17日曾和確診者接觸過3分鐘；無獨有偶，另一名讀者則是4月13日與染疫者接觸5分鐘，但也是隔兩周才有訊息通知。

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他向《ETtoday新聞雲》記者提到，那陣子上班、下班、回家，根本不知道在哪裡接觸到的，況且隔這麼久才收到，完全一頭霧水，「還有這5分鐘不知道哪來的，高鐵也不可能只有5分鐘阿，感覺像是公車？」

事實上，網上除了不少人抱怨太耗電，也因為APP尚未普及，質疑等收到通知時已經太晚了，「我朋友收到通知，但是已經是7天前的足跡了，超過政府3+4的規範，完全不懂要怎麼反應」、「如果確診者沒載那就根本沒用，我弟確診，同住者全都要自主隔離，APP還每天傳無接觸風險給我」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，也有網友大讚，社交距離APP很好用，「很快就會把我跟確診者的足跡重疊認定好，還會提醒我要立刻採取自主健康管理」，同時也直言「對於下載量跟以強制的方式讓確診者上傳資料，是最好的足跡公佈方式，比各縣市每天那邊報意義大多了。」

另外，對於APP不夠普及一事，指揮官陳時中就曾呼籲，整體防疫是雙向的，每個人有每個人在意的地方，越在意的人就要越注意，APP就是這樣的精神，所以每個人都有下載最好。

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