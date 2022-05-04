確診不用等簡訊！自主回報系統「串接健康存摺」　PCR陽性即可填

▲健保快易通APP與「COVID-19確診個案自主回報系統」完成介接並上線，方便確診者立即填報。（圖／健保署提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土確診個案暴增，指揮中心5/1啟用的「確診個案自主回報系統」今（4）日完成健保系統介接，即起民眾登入「健康存摺」後，可於「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」功能的「明細」頁籤，查看「PCR檢測結果」時，若是陽性個案，可直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結，前往填寫資料，縮短接觸者資料的蒐集時效。

健保署表示，疾管署的「COVID-19確診個案自主回報系統」，於5月1日起針對民眾採檢時或投保時所留存的手機號碼，發送手機簡訊提供確診民眾專屬一次性網址連結，讓民眾自行填報同住者、公司或學校聯絡窗口等相關資料。即日起，健康存摺與疾管署的「COVID-19確診個案自主回報系統」完成介接並上線，4月30日以後PCR檢測結果為陽性民眾，也可直接在健康存摺內點選「COVID-19確診個案自主回報系統」，填寫相關的自主疫調資料並回傳系統，更為方便。

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健保署長李伯璋表示，截至今年4月底止，健保快易通APP已有多達1,788萬人次下載，且健康存摺目前已超過860萬民眾登入使用。

這次透過健康存摺與「COVID-19確診個案自主回報系統」進行介接，讓民眾在查看PCR檢測結果的同時，若是陽性個案，可立即自主回報，簡化作業流程。特別是健康存摺可授權眷屬管理，除了可藉此瞭解家中長輩及小孩的各項健康資訊外，萬一家中的長輩或小孩確診，民眾也可利用這個自主回報系統填寫疫調資料。

不過，健保署提醒，民眾在接受PCR檢驗時，務必留存正確的手機號碼，方便後續連繫。當民眾PCR檢驗結果出來後，從醫院端上傳檢驗結果到健康存摺，以及健保署將資料傳到疾管署的系統，由疾管署進行研判等作業，資料的串接時程約有3到6小時的落差，民眾若對填寫「COVID-19確診個案自主回報系統」有相關問題，請電洽1922或(02)7756-3970。