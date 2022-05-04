遭待宰豬踹了一腳！屠夫慘摔「高溫滾水桶」…全身65%都燙爛

▲王男目前留院接受觀察中。（圖／翻攝自陝西都市快報）

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大陸陝西西安日前發生一起遭豬隻攻擊的意外事件。一名71歲的王姓長者為了殺豬，準備了一盆滾燙的熱水盆，沒想到在宰殺的過程中，王男卻被豬隻踢了一腳，自己就這樣當場摔入裝有滾燙熱水的水盆中，醫護人員將王男送到醫院時，王男還因傷勢而休克。雖然歷經搶救後，王男得以保住性命，全身還是遺留下65%的二度燒燙傷。

根據《陝西都市快報》報導指出，王男事後表示，自己是在殺豬的過程中，被豬隻踢了一下，自己一時沒站穩就跌入裝有滾燙的熱水盆內。雖然自己及時打電話叫救護車，同時也把衣服脫掉，但自己並沒有及時做任何燒燙傷的處置，所以傷勢在等待的過程中逐步惡化。

醫護人員抵達現場後，先將王男送到當地的醫院，但由於當地的醫院無法處理如此嚴重的傷勢，因此醫護人員又將王男送到西安國際醫學中心醫院。也因為白跑了一段路、延誤了2個多小時，這也導致王男抵達西安國際醫學中心醫院時，人早已因為傷勢過重而休克。

西安國際醫學中心醫院的燒傷與疤痕修復科醫師付德豐表示，經診治後，王男全身上下有65%的二度燒燙傷，第一時間就進行緊急清創處理，王男暫時也沒有性命危險，但仍然有部分後遺症遺留下來，目前王男正留院持續接受觀察中。

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