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大陸 大陸焦點 特派現場

屠夫殺豬「慘被反殺」！一腳踹進滾燙水盆　全身65%二度燙傷

▲▼豬示意圖。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老翁殺豬慘被反殺，一腳踹進滾燙水盆，65%二度燒燙傷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

陝西省西安市鄠邑一名71歲王姓老翁日前為了殺豬，準備了一盆已經煮到沸騰的水盆，不料抓豬的時候被豬反擊踢了一腳，導致他當場跌入滾燙的水盆中，全身遭65%二度燒燙傷，被救護人員送醫時已經休克，所幸經搶救後保住一命。

根據陝西《都市快報》報導，王男當時正在鄠邑的家中殺豬，準備好熱水盆後就到豬籠要抓住豬，過程中豬掙扎逃跑並踹了他一下，導致他一時沒站穩，當場跌入滾水盆中，「豬跑了，還把我蹬了一下，我就跌進水盆裡去了」。

事發後，他立刻打電話叫救護車，但在等待救援的途中，他只是將衣服脫掉，並未做任何燙傷處置，造成傷勢逐漸惡化。

▲▼待宰豬逃亡！一腳把屠夫踹進開水中　他全身65%燒燙傷休克。（圖／翻攝自都市快報）

▲王男被送到醫院時已經休克。（圖／翻攝自都市快報）

救護車趕到後，先是把王男送往當地醫院，但當地醫院無法處理，緊急轉送至西安國際醫學中心醫院，整個過程延誤2個多小時，王男被送到醫院時已經休克。

醫院燒傷與疤痕修復科醫師付德豐表示，王男經診斷有全身65%二度燒燙傷，雖然已經緊急進了清創處理，但仍有部分後遺症，正在病房持續觀察治療中。他提醒，一般人被燙傷後，不要撕脫衣物，應用冷水沖淋至少30分鐘。

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