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產前憂鬱去宮廟！老公表姊神明附身說1句「拿過小孩？」　她崩潰了

女子質疑老公親戚是否真的有被神明降駕。（示意圖／報系資料照）

▲女子質疑老公親戚是否真的有被神明降駕。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

宗教有安穩人心的力量，讓人在逆境中擁有堅持下去的勇氣，但對於信仰的力量還是需要適度，以免影響到自己的生活，反而本末倒置。一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己老公的親戚開宮廟，表姊在宮廟辦事讓神明降駕給人問事。自己兩年前懷孕時罹患產前憂鬱症，被丈夫帶去問事，沒想到卻被提問是否拿過孩子，讓女網友開始質疑親戚被神明降駕的真實性，貼文一出，引起廣大網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，丈夫的親戚在經營宮廟，表姊在宮廟辦事，兩年自己因懷孕而暫停服用身心科藥物時，罹患了產前憂鬱症，被老公帶去給神明問事。沒想到，卻被當時讓神明附身的表姊問道，「你有拿過小孩嗎？」讓她相當傻眼。

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女網友解釋，「我是第一胎以前從來沒有懷孕過，更不可能拿過小孩，神明說有一個嬰靈跟著我，還有4個大人，有男有女，都是我傷害過的人…我說我沒有拿過小孩，這世也沒傷害過任何人，神明說這是前幾世的累世冤親債主！」原PO表示，自己聽了對方說明之後產生懷疑，「如果是真的降駕怎麼會不知道我這世根本沒拿過小孩，還要問我，之後才說是前幾世的，但我根本不會記得前幾世的事。」

女網友隨後疑惑發問，「沒有拿過小孩有可能會被嬰靈跟嗎？當時問事完我還跟老公發誓我沒懷孕過，還好老公沒有誤會我，而這位表姐本來就對我有成見，我也不知道是不是她在弄我，造成老公差點誤解我。」原PO坦言，自己為了這件事耿耿於懷，「之後看到表姐不再跟她互動，我沒傷害過人又怎麼被4、5個人跟？不知道大家怎麼看這件事？你們相信神明降駕這件事嗎？」

許多網友看過貼文後，也紛紛留言，「最近我也有朋友被宮廟拐了五萬多，叫他別信還是拼命信，現在才在後悔」、「前幾世？確定前世一定是人？親戚開的都沒用心打聽你的事，想騙錢都不做功課」、「很多都說拿小孩啊！反正1／2機會嘛，等你信了，就要跟你收很多錢做法會，都是這樣玩法，宮廟問事都有好有壞啦」、「從來不相信鬼神論，說了好多年真有鬼神今晚來找我，至今還沒見過。」

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