18歲先有後婚　雙寶媽當酒店妹養家：婆家沒把我當人看

▲童小姐過去以花名「雪兒」闖蕩八大行業，替夫家及兒女賺錢20多年，竟換來家暴、流浪旅館等下場。（圖／CTWANT提供）

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新北市汐止一名童小姐（40歲）曾是花名「雪兒」的酒店妹，為了養育兒女及供養婆家，在八大行業不眠不休工作20多年，但她向本刊控訴，長年受到丈夫家暴，還飽受婆家精神折磨，她生下的一對兒女也被夫家洗腦、瞧不起媽媽，如今她流浪居住在各大旅館間，無家可歸，並在日前提出家暴令聲請，希望能儘速遠離夫家的凌虐。

童小姐講到如何被夫家欺負時臉上充滿憤慨。她說跟張姓丈夫原本是同事關係，「當時對方熱烈追求、日久生情，因為18歲時先有後婚，我也很害怕，加上家教甚嚴，每個月我們只能見一次面，且丈夫在當兵時得知我懷孕，還堅持要我生下小孩，但他最後愛理不理也不迎娶，害我在娘家被眾人取笑。」

童小姐說，「懷孕期間婆家都沒把我當人看，除了留下冷掉的剩飯剩菜給我吃，小姑還酸說『我們家又不是多有錢，還生2個』」，當時聽到這席話讓她心灰意冷，且她生完小孩就一直工作，不僅要養小孩、養丈夫、養婆家，一路走來身心俱疲，這些折磨日積月累讓她無法忍受，毅然決然帶著小孩搬出婆家。

「與丈夫搬出婆家前幾年，過著一家4口和樂生活，兒女也是我一手拉拔長大，前期做CD包裝，後來公司一間間倒閉，成了夕陽產業，而我才國小學歷，找工作處處碰壁，偶然間接觸到八大行業，就一頭栽了進去。」童小姐表示。

▲童小姐痛訴張夫一旦工作不順就拿她及兒女當出氣筒，手臂、腳指頭及手肘都有被鐵條、掃把毆打的傷痕。（圖／CTWANT提供）

「我第一天上班就被要求脫衣服，心中不免有些納悶，身體也有點羞澀，後來想想就豁出去了，反正房間黑黑的試試看也無妨，為了錢和小孩不得不做出犧牲，那時每天晚上11點到公司，隔天早上7點帶小孩去上課，下午4點接小孩下課後再去買晚飯，日復一日。」童小姐坦言，有時辛苦到好想放棄。

「酒店、摸摸茶及視訊妹，我全都做過，也曾經日賺萬元，但這20多年來，丈夫從不關心我的身心狀況，反倒花我的錢不手軟，成天賭博、沉迷手遊。」童小姐說，她曾被客人弄受傷，回家跟丈夫訴苦，對方不但不關心，反而還跟她伸手要錢，讓她非常失望。

童小姐後來跟丈夫攤牌說，「我不想再做八大行業了，小孩也大了，能打工賺錢養活自己」，丈夫答應她會去好好找工作，的確也去當了貨運司機，但丈夫只要工作不順心，就把她當出氣筒，動手打她，老公的家暴行為也促使她下定決心離婚，不願再活在婚姻暴力的陰影下。

對此，本刊向童小姐的婆婆求證，她表示「童小姐都黑白講，她生的兩個小孩都我養，童小姐女兒生的小孩也丟給我養，我都活到這把年紀，還要養這麼多人。」她說，「之前一起住，我都煮三餐給她吃，但她三天兩頭就報警、打119，帶她去看精神疾病的醫生也不去，搞得家裡雞犬不寧。」但對於自己兒子有無家暴童小姐，她則說她不清楚，只強調兒子絕無向童小姐借錢。

至於童小姐的先生，本刊以電話及簡訊與其聯繫，但至截稿前，他均未回應說明。

▲童小姐老公開貨車多年，但因沉迷遊戲、愛賭博，不僅上班常遲到還不時跟童小姐借錢。（圖／CTWANT提供）

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