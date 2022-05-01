跟娘家借錢買房被念爆！婆婆事後「直接搬進來」　人妻撂狠話了

▲一名人妻在臉書抱怨婆婆。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經，婆媳關係更是一道難解的問題。一名人妻在網路控訴，她和老公要幫忙還婆家的房貸，婆婆卻不知感恩，對他們管東管西，還擅作主張搬進來住，讓她忍受了20年，快要爆炸了。

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》抱怨，結婚後婆婆什麼都要管，工作將近7年的積蓄，結果老公全拿去繳婆家的房貸，不解的是，明明婆家有5個小孩，其他人卻不幫忙繳，導致他們都沒有存到錢，加上長輩一些問題，害得房子被拍賣。

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原PO不得已，只好跟娘家借頭期款買房，沒想到被公婆罵「為什麼拿錢買房子」。她解釋那是自己賺的錢，公婆卻認為是他們幫忙照顧小孩，她才有本事賺錢，對此她反駁：「小孩當初我要給我爸媽帶、不用你們帶，是你們說不要的」，公婆才閉上嘴。

▲原PO和婆婆生活了20年。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO痛批，房子被拍賣掉，婆婆沒有經過允許，就直接搬進來，「就這樣忍妳20年，一直跟老公討論爭吵，為了小孩一直忍」，近日因為上班發生意外在家休養，但婆婆在家不但不幫忙，還要她伺候，甚至懷疑她在裝死，讓她受不了，不想和婆婆生活在同一個屋簷下。

原PO透露，她身體狀況還沒完全好，就先回公司上班，但因為不舒服先回家，結果被婆婆念「為什麼不先煮飯」，無奈表示：「一輩子沒有工作過的人，不會知道那工作的痛苦辛苦」，更直言「哪天我瘋了，真的很想把妳趕出去，要不然就是離婚」。

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