普丁憂遭「繼任者暗殺」　美前將軍：為繼續掌權不惜代價

記者吳美依／綜合報導

美國陸軍退役上將基恩（Jack Keane）表示，俄羅斯總統普丁非常擔心，若自己遭到罷黜，恐怕被繼任者起暗殺，因此為了繼續掌權，將不惜一切代價，「他一心想要繼續掌權，這是他的動力。為了保住權力，他什麼都願意做。他非常清楚，一名與自己意見不一致的繼任者，可能意味著他的消亡。」

基恩接受《福斯財經網》採訪時說，普丁「正在為了繼續掌權而奮鬥。他仍想要接管這個國家、推翻政權，而我會認真看待普丁。他除了擔任俄羅斯總統，沒有未來。這是事實。」

▲俄羅斯總統普丁面臨政變威脅、健康堪憂的傳言越演越烈。（圖／路透）



《每日郵報》報導，俄國侵烏戰爭打得舉步維艱，普丁也承受與日俱增的壓力，必須達成某項具體成就，以反制俄國政客集團「西羅維基」（siloviki）的責難及威脅。「西羅維基」是普丁身邊具國安及情報背景的高級官員，大多與他一樣出身前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB），抱持鷹派的冷戰思維。

克里姆林宮陷入危機的傳言越演越烈，除了政變威脅以外，還有報導指出，普丁早在18個月前就罹患癌症與帕金森氏症，原本計畫4月下旬動手術，卻因種種因素推遲。情報人士聲稱，他治療期間將把領導權暫時移交給前聯邦安全局長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》