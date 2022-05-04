　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法俄元首10度通話！馬克宏喊話停火　普丁要西方停止軍援烏

▲▼俄國總統普丁和法國總統馬克宏31日通電商討烏克蘭情勢與歐洲安全問題。（組圖／路透）

▲法俄總統第10度通話，再次以沒結果落幕。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

從俄烏開戰以來不斷與俄國總統普丁通話的法國總統馬克宏，3日與普丁第10度通話，他在電話中要求俄國讓馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠內的平民撤離，並強調對烏發動戰爭的沉痛後果；作為回應，普丁要求西方停止軍援烏克蘭，並指控基輔當局不接受任何和平談判。

綜合外電報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）3日表示，馬克宏在與普丁的通話中，呼籲俄羅斯負起身為聯合國安理會常任理事國一員的責任，將這場戰爭劃下句點。

馬克宏還要求俄方重啟亞速鋼鐵廠（Azovstal ）的人道走廊，並遵循《國際法》規定，讓平民自主選擇撤離的目的地。他也重申法方願意擔任中間調解人，協助俄烏雙方談判，以和平與完全尊重烏克蘭的獨立與領土完整性為前提，要求雙方停火。

根據克里姆林宮則在通話後表示，普丁告訴馬克宏，西方必須停止軍援烏克蘭，他還指控不願意接受和平談判來解決戰事的是基輔當局，莫斯科仍然願意進行談判。

不談及俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行，普丁進一步指控烏克蘭軍隊在這場戰爭中犯下大量戰爭罪，他並宣稱歐盟「忽略」烏軍的行為，「西方可以靠著對基輔當局施壓，以及停止軍火供應，來幫忙停止烏軍的暴行。」

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
快篩陽視同確診　陳時中鬆口「可能實施時間」
公獅狠咬影片曝　動物園園主爆血遭拖走！結局超難過
兒童打疫苗不適！　藥師揭：孩用退燒藥選「這款」
外媒曝iPhone 14發布日期　這2天最有可能
黃牛脫逃逛大街！23歲騎士撞噴慘死　牛臀還有血跡
快篩實名制第7天　他5點出門被眼前這幕嚇醒
Gogoro富豪級「女祕書」起底　員工私下喊她「老闆娘」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公獅當獵物狠咬影片曝　野生動物園園主爆血遭拖走！結局超難過

烏克蘭利沃夫遇襲爆炸！　全城停電傷亡不明

華爾街日報：馬斯克打算最快3年內　讓推特重新上市

紐時：墮胎權意見草稿外洩　重創美最高法院威信

台灣在中共「混合戰」最前線　布林肯：美台持續合作應對

法俄元首10度通話！馬克宏喊話停火　普丁要西方停止軍援烏

俄士官呼士兵巴掌影片曝！　遭起底疑是基輔戰爭罪犯

三星自曝5年4.67兆元訂單到手！　3奈米搶先Q2量產

等待聯準會會議結果　美股震盪小漲67點

馬斯克曝買推特目的：讓美國大多數人都成為用戶

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

劉在錫一個玩笑「被賞3巴掌」　金鍾國一跨秒入水...全昭旻：腿好短XD

酒駕單車爸停路中被撞飛　送醫5天不治...留下1女兒

公獅當獵物狠咬影片曝　野生動物園園主爆血遭拖走！結局超難過

烏克蘭利沃夫遇襲爆炸！　全城停電傷亡不明

華爾街日報：馬斯克打算最快3年內　讓推特重新上市

紐時：墮胎權意見草稿外洩　重創美最高法院威信

台灣在中共「混合戰」最前線　布林肯：美台持續合作應對

法俄元首10度通話！馬克宏喊話停火　普丁要西方停止軍援烏

俄士官呼士兵巴掌影片曝！　遭起底疑是基輔戰爭罪犯

三星自曝5年4.67兆元訂單到手！　3奈米搶先Q2量產

等待聯準會會議結果　美股震盪小漲67點

馬斯克曝買推特目的：讓美國大多數人都成為用戶

壯男生飲鱉血連續腹瀉　「肝指數暴增21倍」險丟命

王品早盤股價漲逾3%　擬祭出2.49億元回饋8.3萬名股東

全球頂尖生態科學家！台5位入榜　海大教授黃將修「全台第二」

勾惡最新聲明影片上架！　宣布明天下午六點如期赴約

大谷惡作劇朝球迷爆丟還燦笑　摔頭盔發洩日媒直言「不意外」

校園快篩劑不足　教長：今再發送20萬劑給疫情緊急縣市

新北疫情嚴重卻買不到快篩　江永昌開砲中央：配送政策思慮不周

居檢居隔者「快篩陽視同確診」　陳時中鬆口「可能實施時間」

母親節小確幸！限時5天「100元爽玩樂園」　陪同者門票打5折

台鐵「3國定假日、選舉日」可能都沒人開火車！交長說重話回應了

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

國際熱門新聞

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

15公分陰莖種手臂上6年！　他終於「物歸原位」

辣妹自爆人獸交　和狗睡賺12萬元：我很享受

印度神童全家被起底！工程師爸砸重金造神　占卜收費曝光

快訊／美國升級台灣旅行警示「不建議前往」！

烏克蘭情報：俄國提議匈牙利　瓜分烏克蘭

俄法元首2小時長談結束　普丁：俄方願談判

等待聯準會會議結果　美股震盪小漲67點

20無頭企鵝沖上岸　科學家急追死因

俄士官呼巴掌影片曝！　遭起底疑是基輔戰爭罪犯

拜登準備保護墮胎權　稱這是婦女基本權利

三星自曝　5年4.67兆元訂單到手

對中懲罰性關稅到期　美曝1條件決定是否延長

美最高法院證實擬推翻墮胎權　下令調查洩漏者

更多熱門

相關新聞

俄士官呼巴掌影片曝！　遭起底疑是基輔戰爭罪犯

俄士官呼巴掌影片曝！　遭起底疑是基輔戰爭罪犯

開戰前號稱世界第二強大軍隊的俄軍，入侵烏克蘭後頻頻發生軍備、軍紀混亂的醜聞，最近流傳一則影片，一名俄軍中士在訓斥下屬，質疑對方之際竟然突來一記巴掌。該名士官還被起底是在基輔犯下戰爭罪的士官之一，隸屬第64摩托化步兵旅。

歐盟最快下周禁運俄石油　德國也支持

歐盟最快下周禁運俄石油　德國也支持

教宗要赴莫斯科見普丁談停戰　俄已讀不回

教宗要赴莫斯科見普丁談停戰　俄已讀不回

俄：烏克蘭1800名兒童「自願撤往」俄羅斯

俄：烏克蘭1800名兒童「自願撤往」俄羅斯

烏克蘭檢方發布「酷刑屍照」指甲慘拔光

烏克蘭檢方發布「酷刑屍照」指甲慘拔光

關鍵字：

法國俄羅斯馬克宏普丁Emmanuel MacronVladimir Putin

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

臉上有「6特徵」恐是家暴男

《玩命關頭10》導演氣到摔門走人

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面