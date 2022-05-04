法俄元首10度通話！馬克宏喊話停火　普丁要西方停止軍援烏

▲法俄總統第10度通話，再次以沒結果落幕。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

從俄烏開戰以來不斷與俄國總統普丁通話的法國總統馬克宏，3日與普丁第10度通話，他在電話中要求俄國讓馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠內的平民撤離，並強調對烏發動戰爭的沉痛後果；作為回應，普丁要求西方停止軍援烏克蘭，並指控基輔當局不接受任何和平談判。

綜合外電報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）3日表示，馬克宏在與普丁的通話中，呼籲俄羅斯負起身為聯合國安理會常任理事國一員的責任，將這場戰爭劃下句點。

馬克宏還要求俄方重啟亞速鋼鐵廠（Azovstal ）的人道走廊，並遵循《國際法》規定，讓平民自主選擇撤離的目的地。他也重申法方願意擔任中間調解人，協助俄烏雙方談判，以和平與完全尊重烏克蘭的獨立與領土完整性為前提，要求雙方停火。

根據克里姆林宮則在通話後表示，普丁告訴馬克宏，西方必須停止軍援烏克蘭，他還指控不願意接受和平談判來解決戰事的是基輔當局，莫斯科仍然願意進行談判。

不談及俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行，普丁進一步指控烏克蘭軍隊在這場戰爭中犯下大量戰爭罪，他並宣稱歐盟「忽略」烏軍的行為，「西方可以靠著對基輔當局施壓，以及停止軍火供應，來幫忙停止烏軍的暴行。」