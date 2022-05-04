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還有200多位平民受困　俄軍加大火力「猛攻亞速鋼鐵廠」

▲▼烏克蘭馬力波亞速鋼鐵廠（Azovstal）冒出濃濃黑煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲5月3日，亞速鋼鐵廠冒出濃濃黑煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基3日證實，又有156位平民撤離馬力波，安全抵達札波羅熱。但馬力波市長博伊琴科（Vadym Boichenko）表示，還有200多位平民受困亞速鋼鐵廠，另外10萬人留在家園。與此同時，俄國國防部指控，烏軍趁著停火撤離期間佔據新陣地，因此他們如今正透過戰機及重型砲火，加大力道襲擊亞速鋼鐵廠。

《衛報》報導，紅十字國際委員會（ICRC）表示，在該組織及聯合國陪同下，100多位平民3日搭乘巴士及救護車，安全抵達札波羅熱，另一些人自行前往他處避難。聯合國駐烏克蘭人道協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）也說，「女人、男人、孩童及老人終於可以離開鋼鐵廠下方的碉堡，睽違2個月再度看見陽光。」

5月3日現場畫面顯示，亞速鋼鐵廠竄出滾滾濃煙，內部還有2千多名烏軍堅守陣地，另外超過200位平民依然受困地下碉堡及隧道中。

▲▼官員透露，亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離行動自4月29日已開始。（圖／路透）

▲亞速鋼鐵廠撤離行動4月29日展開。（圖／路透）

亞速營副指揮官施萊加（Denys Shlega）證實，俄軍仍在襲擊鋼鐵廠，「敵人試圖利用大量兵力及裝甲車襲擊亞速鋼鐵廠，但我們的戰士正在擊退一切攻勢。」俄軍未能佔據烏克蘭首都基輔後，已把入侵目標轉向東部的頓內茨克及盧甘斯克，也就是所謂的頓巴斯地區。

馬力波今撤離所有難民！俄軍陸海空圍攻　亞速鋼鐵廠還有500人受困

 

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