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俄天然氣船不來台灣日本　改駛往中國大陸

▲▼天然氣船。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲俄羅斯一艘液化天然氣船去年開到台灣與日本，今年在烏俄戰爭開打2天後即改變航線，開往中國大陸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯受西方制裁，企圖向亞洲國家出售更大量油氣。原本往返於台灣、日本和俄國東部氣田的俄羅斯天然氣船「大阿尼瓦號」（Grand Aniva），在烏俄開戰2天後隨即改變航線，轉而駛向中國大陸。

根據《紐約時報》報導，「大阿尼瓦號」長度達3座足球場，船上有4個球型儲存槽，用於存放液化天然氣。這艘天然氣船轉而開向中國大陸顯示，俄羅斯總統普丁受到西方制裁後需要尋找更大的買家，普丁4月14日曾說，「俄羅斯應逐漸將能源出口轉向南方與東方快速增長的市場」。普丁指的顯然是全球最大的能源消費市場中國與第3大的印度，而第2大能源消費國則是美國。

然而，俄國將出口歐洲的能源轉移至亞洲將面臨重大障礙。西方金融制裁下，保險公司拒絕為俄國貨輪、油輪承保，銀行拒絕提供貸款資金，深怕違反制裁措施。印度等國的公司藉此要求俄國大幅降價，彌補這些額外風險與成本。而建設天然氣港口與鋪設綿長的管線將是一項長期任務。

地緣政治關係將使俄羅斯持續出口能源成為可能。例如中國一直迴避譴責俄羅斯入侵烏克蘭，且中國過去也有從被西方制裁的伊朗、委內瑞拉購買石油的紀錄。俄羅斯透過新完工的西伯利亞管線，擴大了對中國運輸天然氣，以俄羅斯能源出口為主的中俄貿易今年Q1比去年同期增長近30％。

煤炭部分可以用卡車或火車運到中國，面臨的物流障礙最少。但俄國聯邦海關總署數據顯示，俄羅斯煤炭出口的價值僅石油的10分之1，或天然氣的4分之1，加上西方對使用美元與俄國交易的制裁也抑制中國對俄國煤炭的需求。不過，由於全球對能源仍有高需求，去年秋季以來世界一直處於能源短缺狀態，俄國可能至少能找到出口石油和煤炭的方法。

俄海關總署數據顯示，俄羅斯去年出口的柴油是汽油的10倍以上。世界上最大的柴油消耗國是中國，而最近中國因新冠封鎖減少的柴油消耗預計在秋季復甦，屆時中國政府可能會回歸過去常利用的策略，大舉投資建社更多鐵路、公路、橋樑等基礎設施，而這些建設大量使用耗油量大的卡車、挖掘機等重型機具。因此俄國的市場地位到秋季可能將有所改善。

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