台南騎樓障礙重重　姚正玉：勿再漠視人行安全

▲台南市民族路日前發生一起機車及輪椅擦撞事故，責任歸屬尚待釐清，但市區騎樓普遍通行困難，障礙重重，再度成為熱議話題，姚正玉強調行的安全不能再漠視，必須從立法與管理著手。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市民族路日前發生一起機車及輪椅擦撞事故，責任歸屬尚待釐清，但市區騎樓普遍通行困難，障礙重重，再度成為熱議話題。國民黨中西、北區議員初選參選人姚正玉強調，行的安全不能再漠視，必須從立法與管理著手。

姚正玉指出，市區騎樓通行困難、障礙重重，幾乎是市民的普遍印象。主要障礙有三：其一，高低起伏不平，身心障礙、行動不便者的輪椅、以及嬰幼兒車、寵物推車都無法騎樓通行；其二，店家向外堆積物品、攤販在騎樓擺桌椅、鍋具，占用通行空間；其三，部分住戶店家索性築牆，把供公眾使用的騎樓空間，直接納為「室內」。

台南市騎樓地存在的諸多障礙，積習已久，建築法規是否明確、取締標準不一、管理政策隨著主政者的態度，時鬆時緊，使得騎樓地暢通可行，似乎成了一項不可能的任務。但若繼續放任不管，不但人行權利被漠視，隨著台南高齡化社會的腳步，大街上輪椅、推車與機車、汽車之爭道的交通事故，恐怕只會愈來愈多。

姚正玉認為，回歸市民人行安全，才是根本。無論是騎樓地、人行專用道，都應該完備法令規定，除了新建築適用新法，舊有環境也要有逐年改善的具體進程。合法、合情、合理的使用，才能兼顧市民大眾最大利益。

姚正玉強調，無障礙公共通行空間，是都市邁向文明的指標，這是她未來問政、監督市政的重點。事涉都市計畫、建築法規、警察執法、環保衛生要求，乃至於商圈管理等，需要督促要求執政者的決心，聯合相關單位改善。