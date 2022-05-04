被批耍特權「隨到隨PCR」　林靜儀：我不是會到處亮身份的人

▲林靜儀。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委林靜儀3日透露自己輕微發燒，且咳嗽帶點痰，自覺不對勁而到院PCR，結果出爐後得知確診，但媒體人朱凱翔指林的症狀卻可以隨到隨PCR，質疑是耍特權。對此，林靜儀回應，她進入檢查過程完全與一般民眾一樣，「我不是那種會到處亮身分的人」。

林靜儀3日透過臉書表示，她下午突出現輕微發燒，原本平常過敏體質就有的咳嗽帶了一些痰，覺得不對勁，加上最近立院有些疫情，遂到亞洲大學附屬醫院檢查，報告出來是陽性。

但朱凱翔在臉書「不演了新聞台」表示，「六月嬰，高燒翻白眼，急症室外等斷氣；林靜儀，咳嗽帶點痰，隨到隨做PCR。孩子，來生要做黨的人。」朱凱翔也秀助理拍下的民眾排隊等PCR照片，表示助理3日喉嚨痛，快篩陽，此時此刻已經在冷風細雨中排了超過一小時等做PCR，前方上不見等待的終點，整條人龍綿延數十人。

朱凱翔諷刺，「誰叫妳不是黨的人，妳只是韭菜，在那叫什麼？粗暴的拍照duck不必，要怪就去怪病毒。」

面對外界質疑未快篩陽就PCR是耍特權，林靜儀回應，「我的工作場所有人確診，我有出現上呼吸道症狀並且發燒，就醫時我明確告知醫師接觸史與症狀。進入檢查過程完全與一般民眾一樣，最後問職業時才說『政治工作者』。 我不是那種會到處亮身份的人。」

對於林靜儀的澄清，名嘴朱學恒4日則在臉書PO出林靜儀照片，並表示，「比較年輕的周玉蔻就是長這樣唷。亞東醫院最速件三小時，這人兩小時就拿到PCR結果然後貼文，你說不是特權，狗才信。」