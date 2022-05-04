連6天破萬！確診者頻「道歉」　醫喊別獵巫：大多數人都是善良的

記者陳俊宏／綜合報導

3日新增2萬3102例本土確診，再創歷史新高，也是連6天破萬。對此，兒科醫師楊為傑呼籲，最近確診的人數越來越多，也看到不少「道歉」的文字，但請不要對確診者獵巫，「我們任何人都有可能哪天就確診了」，互相體諒，互相接著，共度疫情。

楊為傑在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，說真的以目前的狀況，確診會讓周圍的親友受到一定影響，但他懇請大家能夠互相體諒，度過這個艱難的時期，沒有人想染疫，更沒有人想把疾病傳染給別人。

▼楊為傑呼籲，互相體諒，互相接著，共度疫情。（圖／記者李毓康攝）

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「我想在台灣，明知自己確診還硬要到處散播的人，應該是極為少數，絕大多數的人都是善良的。」楊為傑表示，互相指責，實在是沒有必要。

楊為傑說，Omicron的傳染力的確是極高，防不勝防，有些人是在緊密的防護下依舊確診，這實在是不能怪他，「甚至有足不出戶的小小孩確診，根本不知道哪來的，但我想他也不會去責怪他的家人。」

楊為傑呼籲，互相體諒，互相接著，共度疫情，例如前陣子某朋友的家人疑似確診，身邊的大家也是動起來幫忙他們家，因為疑似確診的當下，不適合移動，因此，他們朋友群是幫忙送東西到他們家門口，幫忙通報聯繫一些事情。

「我們任何人都有可能哪天就確診了。」楊為傑出指出，「我們也都需要身邊人的幫助，大家盤點一下身邊的資源，互相協助，我們一定可以度過這個艱難的疫情！」