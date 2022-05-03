　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／網傳「政府採購快篩試劑比他國昂貴」　指揮中心秀成本打臉

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲網傳「國內快篩採購較他國貴」，中央疫情指揮中心出面澄清了。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨日前製圖稱「國內快篩採購較他國貴」，甚至質疑政府發國難財、把人民當「快篩盤子」。對此，中央疫情指揮中心3日澄清，國內目前實名制販售的快篩試劑每劑採購價為95元，加上倉儲、包裝、物流運輸、藥局藥師販售等費用，因此以每劑100元出售供民眾使用，絕無發國難財等情事。

指揮中心指出，因應4月以來疫情發展，快篩試劑需求遽增，政府緊急徵用快篩試劑，全力充裕供應量能，迄今已整備約2.7億劑，目前已進口的羅氏快篩作為實名制販售，每日可提供200萬份快篩試劑到實名制供國人使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國民黨稱「國內快篩採購較他國貴」　指揮中心秀價格駁斥謠言。（圖／衛福部）

▲網傳「國內快篩採購較他國貴」，中央疫情指揮中心出面澄清了。（圖／衛福部）

指揮中心重申，國外進口的快篩試劑，不論是早先的台灣銀行共同供應契約平臺，或是政府目前因應疫情的擴大採購，每劑一直是95元，再加計運費、包裝、藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用。同時在居家隔離及防疫篩檢等用途上，也有免費提供給民眾。所謂發國難財一說，是子虛烏有的錯誤指控。

指揮中心強調，在野黨圖卡上的快篩試劑即為羅氏快篩，經我國駐外單位調查回報，該品牌於其他各國零售價格介於新臺幣166 ~ 380 元，該圖卡上卻誤稱40~50元，實為錯誤訊息，必須予以澄清說明。我國實名制價格為100元，相較各國並無偏高情事，呼籲全民團結防疫，勿輕信偏頗訊息。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
印度神童全家被起底！爸砸重金造神　天價占卜收費曝
女星快篩「歪出兩條線」嚇壞！　網揪1重點狂虧
台南爸虐嬰遭收押…還留有2幼女　黃偉哲要求嚴辦
快訊／台南驚傳虐童！狠父疑暴打滿月男嬰全身瘀青　火速被收押
快訊／網傳「政府採購快篩比他國貴」　指揮中心回應了
丁噹解除隔離被突擊「沒穿衣服」　太興奮下場糗爆
快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻
女兒剛要上國小！腳踏車男喝醉違停慢車道　遭撞飛搶救5天亡
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因：下次就不一定了

端午、中秋、國慶恐沒車！台鐵工會再規劃投票日「不加班」

快訊／網傳「政府採購快篩試劑比他國昂貴」　指揮中心秀成本打臉

快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻

德國30元快篩「準確度更高」！議員反問陳時中：還是假消息嗎？

台鐵勞資協商無共識　工會：規劃11／26投票日也不加班

台南安定停電308戶受影響　台電：松鼠碰觸配電線路引起事故

女生認清了！男生臉上「6特徵」恐會家暴　出現這顆痣要注意

教育部已發第一批「50萬劑快篩」到各縣市　曝將持續提供

擺脫「第二名症候群」的魔咒！7步驟找到職涯贊助人　被賞識也需技術

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因：下次就不一定了

端午、中秋、國慶恐沒車！台鐵工會再規劃投票日「不加班」

快訊／網傳「政府採購快篩試劑比他國昂貴」　指揮中心秀成本打臉

快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻

德國30元快篩「準確度更高」！議員反問陳時中：還是假消息嗎？

台鐵勞資協商無共識　工會：規劃11／26投票日也不加班

台南安定停電308戶受影響　台電：松鼠碰觸配電線路引起事故

女生認清了！男生臉上「6特徵」恐會家暴　出現這顆痣要注意

教育部已發第一批「50萬劑快篩」到各縣市　曝將持續提供

擺脫「第二名症候群」的魔咒！7步驟找到職涯贊助人　被賞識也需技術

84.8萬起！Honda「硬地瓜」北美上市　新款車頭燈、水箱罩帥炸

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因：下次就不一定了

台灣表妹回大陸「急接業配」遭虧！　影片一幕被抓包：超怕疫情

9局「馬力歐」跳上場　泰迪好想拚完封：我好興奮啊

預算有限！羅智強入籍桃園　龜山區42年5樓老公寓是新家

創近11年新高！　央行1年期定存單利率飆到1.006%

台61線雙向觀音至永安路段　5／4-8施工交通管制

營養師教「女性保養飲食」3大原則！吃對就能有好氣色、Q彈肌膚

端午、中秋、國慶恐沒車！台鐵工會再規劃投票日「不加班」

台南爸虐嬰遭收押…還留有2幼女　黃偉哲要求警方嚴辦

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

快訊／今增5死！本土狂飆2萬3102例　境外移入37例

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

即／台中確診破千例　足跡熱點：逢甲夜市、金典酒店

打3劑BNT確診「吞口水像吞刀片」！他曝前3天症況

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

今增23102例本土！新北8278例最多

哪些人是3+4？ 懶人包秒懂「防疫補償、居隔薪水怎算」

即／高雄33處足跡公布！　男模會館又中了

更多熱門

相關新聞

澎湖＋15！夜店狂嗨4人先後確診

澎湖＋15！夜店狂嗨4人先後確診

澎湖縣政府今日公布新增15起確診案件，累積確診89例，已有15人出院。但西嶼傳播鏈擴大，有回傳馬公趨勢；然而在原來西嶼竹灣的麻將群聚感染鏈外，今天又新增一條夜店傳播鏈，4名分居西嶼鄉不同村落的友人，4月28日在馬公市中正路某連鎖夜店飲酒作樂後，都相繼確診，就連夜店小姐也難逃確診。

德國30元快篩準確度更高！議員打臉陳時中

德國30元快篩準確度更高！議員打臉陳時中

快訊／隨扈確診　柯明日居家辦公

快訊／隨扈確診　柯明日居家辦公

網傳柯文哲PCR陽性　北市府駁斥

網傳柯文哲PCR陽性　北市府駁斥

金門+5！縣府宣布：中低收入戶發放快篩兌換券

金門+5！縣府宣布：中低收入戶發放快篩兌換券

關鍵字：

台灣疫情台灣防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

快訊／今增5死！本土狂飆2萬3102例　境外移入37例

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

快訊／美國升級台灣旅行警示「不建議前往」！

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面