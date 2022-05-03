快訊／網傳「政府採購快篩試劑比他國昂貴」　指揮中心秀成本打臉

▲網傳「國內快篩採購較他國貴」，中央疫情指揮中心出面澄清了。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨日前製圖稱「國內快篩採購較他國貴」，甚至質疑政府發國難財、把人民當「快篩盤子」。對此，中央疫情指揮中心3日澄清，國內目前實名制販售的快篩試劑每劑採購價為95元，加上倉儲、包裝、物流運輸、藥局藥師販售等費用，因此以每劑100元出售供民眾使用，絕無發國難財等情事。

指揮中心指出，因應4月以來疫情發展，快篩試劑需求遽增，政府緊急徵用快篩試劑，全力充裕供應量能，迄今已整備約2.7億劑，目前已進口的羅氏快篩作為實名制販售，每日可提供200萬份快篩試劑到實名制供國人使用。

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▲網傳「國內快篩採購較他國貴」，中央疫情指揮中心出面澄清了。（圖／衛福部）

指揮中心重申，國外進口的快篩試劑，不論是早先的台灣銀行共同供應契約平臺，或是政府目前因應疫情的擴大採購，每劑一直是95元，再加計運費、包裝、藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用。同時在居家隔離及防疫篩檢等用途上，也有免費提供給民眾。所謂發國難財一說，是子虛烏有的錯誤指控。

指揮中心強調，在野黨圖卡上的快篩試劑即為羅氏快篩，經我國駐外單位調查回報，該品牌於其他各國零售價格介於新臺幣166 ~ 380 元，該圖卡上卻誤稱40~50元，實為錯誤訊息，必須予以澄清說明。我國實名制價格為100元，相較各國並無偏高情事，呼籲全民團結防疫，勿輕信偏頗訊息。

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