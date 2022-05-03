▲台中府會聚餐傳播鏈累計22人染疫，逢甲大學確診再+18。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天本土確診病例達到1196例，是自疫情開始以來台中首度突破千例。受到矚目的交通地政委員會、教育文化委員會餐敘傳播鏈確診人數再增加6人，累計兩場餐會已有22人確診；另外，逢甲大學今天新增18名確診個案，累計達到146例。

台中市長盧秀燕今天表示，台中本土確診個案首度破千例，達到1196例，其中有495位確診個案為接觸者發病，包含校園群聚124例、職場群聚101例、家庭朋友群聚270例。

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台中市議會教育文化委員會以及交通地政委員會分別曾在26日以及28日舉辦府會餐敘。其中文教委員會餐敘有24人參加；交通地政委員會除了官員、民代之外，還有13名里長，總共47人參加。這波府會聚餐傳播鏈目前已知至少包括2名副市長、6位局長、3位議員、以及8名府會同仁、里長等共22人確診，當中甚至包括沒有參加餐會的同仁，顯示這波病毒來勢洶洶，確診人數恐再增加。

▲台中市長盧秀燕宣布，今起6家醫院開「快篩陽得來速」，解決民眾需求。（圖／市府提供）

台中面對疫情升溫，民眾篩檢需求爆量，市長盧秀燕今天也宣布，包括台中榮總、澄清醫院中港院區、童綜合醫院、光田醫院沙鹿院區、光田醫院大甲院區、長安醫院等6家醫院開設「快篩陽」綠色通道。

盧秀燕強調，針對社區篩檢站或居家快篩陽性的民眾服務，有症狀或有就醫需求者就可透過得來速機制，安排醫師看診，當下就能領藥、衛教及繳費，再返家等候結果，節省就診時間與流程。

