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確診QA一次看！這5類人才能住院　「附近採檢站、送藥到府」一鍵查

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲本土確診破萬，快篩及PCR需求也逐漸增加。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／整理報導

本土昨（4）新增2萬8420名確診個案，染疫人數攀升，為避免衝擊醫療量能及簡化疫調，指揮中心也滾動式修正相關措施，包括調整醫院收治分流原則、自主回報疫調系統上線，以及開放視訊診療等。為方便了解最新政策，《東森新媒體ETtoday》也整理快篩及確診流程的10大QA供民眾參考。

Q1：身邊有人確診怎麼辦？

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A1：若得知周遭有人確診，可依自己是密切接觸者、或非密切接觸者實施不同作為。

※補充說明：密切接觸者是以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者，包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。

密切接觸者

若您是密切接觸者，請先留在家中戴口罩自我隔離，避免共餐、接觸他人及使用相同衛浴，並等候衛生單位通知指示。若確認為密切接觸者則會被匡列、居家隔離3+4天，有症狀再快篩即可。期間若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，立即聯繫衛生局或撥打1922。

非密切接觸者（含密切接觸者的接觸者）

若您是非密切接觸者，只需自我健康監測10天，並等待該名接觸者的檢驗結果，若該名接觸者為陰性，則可解除監測、正常生活；若為陽性，您將轉為確診個案接觸者，依照密切接觸者流程執行相關防疫措施。

Q2：我是3+4居家隔離者，什麼時候該快篩？

A2：指揮中心表示，居隔者「有需要再快篩」，自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門。

此外，將提供成人3劑公費快篩試劑，以匡列時、有症狀時、自主防疫期間共3次為原則；學生方面，須等自主防疫期間結束後，快篩陰性才可上學。大學（含）以上學生提供3劑公費快篩、國小至高中提供2劑公費快篩試劑。

醫療應變組副組長羅一鈞也提醒，新冠肺炎潛伏期為3天左右，回想與確診者接觸的時間，往後推算3天內做快篩比較能夠確認。他指出，接觸當天去做不會立刻轉陽，「至少要隔1天以上、大概3天內，這段期間是轉陽或發病的高峰期。」

▲▼針對「居家隔離3+4」，強調有需要再快篩。（圖／指揮中心提供）

Q3：快篩陽性怎麼辦？

A3：快篩陽性不代表確診，請確認自己是否為居隔者，再採取以下行動。

居家隔離／檢疫者

隔離期間若快篩陽性者，應主動告知「隔離通知書填發單位」或集檢所工作人員，並依衛生局指示前往指定地點進行PCR檢測。

自主防疫期間快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通運輸工具，可透過自行開車、騎車、步行或家人親友接送等方式，前往社區採檢院所進行PCR檢測，或依地方衛生局訂定快篩陽性就醫流程處置。

非居家隔離／檢疫者

檢測結果若為陽性，須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測，全程戴口罩、不得搭乘大眾交通運輸工具，不必打到1922或衛生局。指揮中心也宣布，輕症者在醫院採檢後一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

另外，若快篩結果為陰性，仍請遵照指揮中心的防疫規範，持續自我健康管理。採檢完的試劑物品勿任意棄置，應以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。指揮中心也提醒，居家快篩試劑測試結果可能會出現偽陰性或偽陽性，最終仍須以PCR檢測結果為診斷COVID-19感染的依據。

※補充說明，指揮中心宣布，即日起「快篩陽性才可PCR」，並開放基層診所加入PCR檢驗行列，待名單整理完畢，將同步公告上網。目前可透過疾管署COVID-19全國指定社區採檢院所查詢附近採檢站。

▲▼居家隔離改3+4天。（圖／指揮中心提供）

▲▼開放基層醫療診所提供PCR採檢服務說明。（圖／指揮中心提供）

Q4：確診後該怎麼辦？

A4：若接到確診通知，可先電話聯絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並填寫簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結，再至台灣社交距離APP，上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。

而為避免醫療量能受衝擊，指揮中心宣布，確診者將依輕重症進行分流：

醫院

中重症所有病患、80歲以上、懷孕36週以上患者，確診後將直接送往醫院治療；無症狀或輕症，出生未滿3個月確診且發燒、出生3～12個月確診且高燒超過39度，醫師評估有住院治療必要者，也應收治醫院。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無住院需要、但不符合居家照護條件者，懷孕35週以內者，無症狀或輕症之70～79歲，生活可自理或有陪同照顧者之確診者，65～69歲之獨居確診者，以及無症狀或輕症、不符居家照護條件之兒童，都送往加強版集檢所及防疫旅館，照顧者可陪同前往。

居家照護

無症狀、輕症之69歲以下，符合居家照護條件，且非65～69歲獨居者，可採居家照護管理；無症狀及輕症之所有兒童，若符合居家照護條件則可在家，如不符合，則由照顧者陪同收治加強版集檢所或防疫旅館。

不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採居家照護。

※修訂無症狀／輕症之血液透析確診病人收治條件：

得依衛生局規劃，安排居家照護，並於指定之透析診所或醫院接受血液透析治療。

此外，指揮中心也新增下轉條件，醫院收治無症狀／輕症確診者，住院天數以不超過5天為原則，如經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院；未符合解除隔離條件者，下轉返家進行居家照護至隔離期滿。

▲▼5/4確診新冠肺炎分流收治原則。（圖／指揮中心提供）

▲▼5/4確診新冠肺炎分流收治原則。（圖／指揮中心提供）

Q5：確診沒收到簡訊或衛生單位未聯繫怎麼辦？

A5：指揮中心說明，無論是透過健保快易通APP或採檢院所告知，未收到簡訊或衛生單位尚未聯繫者，都請先留在家中不要離開，等候通知；發言人莊人祥表示，若確診當天沒收到簡訊，可能當時留存電話有誤，會再請衛生局協助後續疫調追蹤。

在家中請單獨一人一室，盡量和同住者使用不同衛浴設備，不要離開房間。

Q6：居家照護有什麼需要注意的事項？

A6：居家照護期間，無論是確診者或同住之未確診者，若出現喘、呼吸困難，持續胸痛、胸悶，意識不清，皮膚或嘴唇或指甲床發青，無發燒心跳卻超過每分鐘100次，無法進食喝水服藥，過去24小時無尿或尿量減少等症狀，應立即撥打119、衛生局或1922。

兒童部分，若兒童出現以下症狀，則須視訊診療，必要時得安排外出就醫：發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷／冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、呼吸急促、喘或胸悶胸痛，持續性嘔吐、頭痛或腹瀉，超過12小時未進食或解尿。

特別提醒，兒童若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗症狀，則應立即撥打119，或緊急自行就醫。

▲▼COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。（圖／中央疫情指揮中心）

Q7：我是確診者居家照護之同住隔離者，應隔離幾天？

A7：確診者居家照護之同戶隔離者，依居家隔離3+4新制，隔離至同戶「最新個案」之確診日後3天+自主防疫4天；另，未確診者因必要之照護，得與確診者同室，未確診者自「最後同室接觸日」後需再居隔3+4天。

▲▼4/26新冠肺炎確診者居家照護管理指引。（圖／指揮中心提供）

Q8：我是居家照護／居家隔離／居家檢疫者，若想就醫怎麼辦？

A8：若無法撥通衛生單位或119，指揮中心放寬自行就醫方式，得以防疫車隊、同住親友接送或自行開車、騎車、步行方式前往。

此外，指揮中心說明，若有就醫需求可使用視訊診療，民眾可先利用健保快易通App或健保署網站查詢醫院視訊門診資訊，再打電話或網頁掛號，等待醫院聯繫。

陳時中表示，有處方箋後，可利用醫院和送藥到宅的系統，「可以讓親友去領藥給你，也可以自己請他送藥到宅。」可透過健康益友App（►IOS系統►Android系統）或中華民國藥師公會全國聯合會網頁查詢相關功能。

▲▼視訊診療使用說明。（圖／指揮中心提供）

Q9：隔離期間可以叫外送嗎？

A9：指揮中心表示，外送或其他進入社區人員，需確實做好實聯制、強化手部消毒做好風險管控，方可進入。針對有外送員擔心自身染疫風險恐增加，陳時中也表示，並未要求雙方面對面接觸，可以放在門口就好。

▲▼4/20外送措施修訂。（圖／指揮中心提供）

Q10：無症狀或輕症確診者的解隔條件是什麼？

A10：指揮中心表示，解隔條件會依據天數有所不同。

距發病／採檢日第4天內：追蹤2次快篩，或PCR陰性／Ct值≧30。

第5～9天內：追蹤1次快篩，或或PCR陰性／Ct值≧30。

達10天者則無需採檢。

※補充說明，快篩須由醫事人員進行；居家照護之確診者不適用前2項條件。

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