賴品妤助陣卓冠廷　發送「愛心光波」籲支持青年回鄉參政

▲賴品妤到樹林替卓冠廷助陣。（圖／卓冠廷競選辦公室）



記者陶本和／台北報導

新北市議員擬參選人卓冠廷（土樹三鶯）為迎接明後天可能舉行的土樹三鶯民調初選，3日力邀立法委員賴品妤到樹林區助陣車掃，沿路賴品妤手比愛心，發射「愛心光波」，而民眾也紛紛熱情比讚，讓賴品妤對卓冠廷大讚「選民反應很好！」

賴品妤受訪時表示，自己跟卓冠廷已經是舊識，他雖然年輕，但已經是有地方政務官、中央交通部幕僚長、國會助理等豐富歷練的年輕人。

賴品妤也說，卓冠廷在當新聞局長時就非常關心且認真推廣娛樂影視產業，而她ㄐ在立法院就是在教育文化委員會，她自己也是年輕人，更知道這是年輕人會非常在意的事情。

賴品妤向鄉親推薦，卓冠廷也有在交通部部長辦公室的歷練，鄉親在意的交通建設，他一定懂如何幫大家爭取。

卓冠廷受訪時說，非常感謝賴品妤特地從「東北角」的七星選區，橫越整個大台北來到「西南角」的土樹三鶯。

他說，賴品妤是年輕人從政的好榜樣，年僅27歲就當上立法委員，問政表現非常亮眼、本身也非常親民受到鄉親喜愛，而今日新北市議員民調初選抽籤確定沒抽中土樹三鶯區，卓冠廷也呼籲選民，這周任何一天都可能抽中舉行，因此要拜託所有支持者守候電話，堅定支持、唯一支持卓冠廷。

▼賴品妤到樹林替卓冠廷助陣。（圖／卓冠廷競選辦公室）

