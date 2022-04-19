一張圖看中和2歲童後送　卓冠廷爆：消防局幫撥衛生局也不通

▲民進黨新北市議員參選人卓冠廷整理一張圖，還原中和2歲男童後送問題。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

針對新北中和2歲確診男童不幸過世一事，新北市衛生局強調，沒有所謂「錯失3小時」等後送問題。對此，民進黨新北市議員參選人卓冠廷19日透過臉書公開釋出一張整理圖表，還原男童父親撥電話尋求後送的時序，他指出，新北衛生局電話打不通，不僅是民眾打不通，連新北消防局也打不通，撥了30分鐘才接通。

有關新北中和2歲男童「後送」問題，新北市衛生局近日多次回應，強調衛福部長陳時中在上個星期六的記者會裡，已經還原了整個經過，他們尊重中央，不會再有進一步說明，並沒有所謂的「錯失3小時」。

新北衛生局強調，送醫過程中，不管是1922、衛生局、消防局跟醫院，在「傳染病防治」的規範下，全力做該做的事情，也希望把事情做得更好。中央指揮中心將在這周三(4/20)下午將與兒科醫學會專家開會討論幼兒警示徵兆和就醫指引，提出民眾、醫療機構等相關版本，新北跟中央會一起，因應疫情變化，持續優化各種流程。

新北衛生局指出，目前居家隔離和居家照護的人數，都在不斷的攀升，第一線醫護警消、衛生人員都盡全力在做，希望大家都能多多幫他們打氣，加油，有需要改進的，我們都會立刻改進，但也希望大家根據事實，不要抹煞了第一線同仁的辛勞。

對於本次男童後送的事件，卓冠廷19日晚間透過臉書公開表示，侯友宜最該嚴格處理的，就是新北市衛生局，因為「新北市衛生局的電話打不通」。

卓冠廷表示，有看不下去的市府內部友人告訴他，中和2歲確診男童，先是在16時30分時，家長就開始打電話給衛生所，打了半小時不通；接著，家長1800時打電話給119報案後，新北消防局人員竟然也打不通衛生局的電話，一直到1830才終於撥通新北衛生局，才開始聯繫醫院收治，「中和2歲男童延誤救治的3個小時，等衛生局接通就花掉一個小時以上」。

另外，卓冠廷指出，三峽一家六口確診者，確診三天等不到藥，到中和男童發燒昏迷等不到送醫，顯示這是系統性問題，但侯友宜、衛生局不承認。

「現在新北市不是只有小兒就醫被延誤，不分年齡層都會被延誤。」卓冠廷表示，他昨晚接到民眾投訴，C太太說她先生70歲有三高，昨天確診後，責任醫院有打來問身體狀況，她希望送醫，等了大半天沒消息。

卓冠廷說，晚上衛生局打去說她先生輕症，要他待在家，太太說先生沒有退燒的藥了，希望能安排就醫，處理人員告訴她，「你可以請鄰居幫忙買藥」，她整個暴怒。

卓冠廷表示，這位太太趕緊求助友人，希望能幫忙連絡上相關單位協助處理，沒想到責任醫院內幫忙了解確診者健康狀況的護理人員們，面對詢問可能也很無奈，竟然跟她說，「衛生局電話他們也常常打不通」。

最後，卓冠廷呼籲侯友宜，如果知道問題在哪，請率領團隊收起傲慢，別再無視人民的憤怒和外界的監督。