台61線雙向觀音至永安路段　5／4-8施工交通管制

▲台61線雙向觀音至永安路段施工交通管制。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為辦理路面零星修補及道路測量作業，公路總局第一區養護工程處中壢工務段、於5月4日至8日，每日晚上9點至隔日早上7點，辦理台61線主線雙向42K-47K(觀音至永安)段道路封閉施工，籲請用路人行經該些路段車輛，遵循標誌及交管人員指示減速慢行配合提前改道，以維行車安全。

中壢工務段表示，詳細封閉時間與路段如下：

(1) 5月4日至6日：每日晚上9點至隔日早上7點，將封閉台61線主線南下42K(觀音)至47K(永安)及觀音(42K)入口匝道，敬請用路人提前改道或自南下42K(觀音)出口匝道下平面側車道行駛，並於47K(永安)入口匝道返回主線車道南下續行。

(2) 5月6日至8日，每日晚上9點至隔日早上7點，將封閉台61線主線北上47K(永安)至42K(觀音)及永安(47K)入口匝道，敬請用路人提前改道或自北上47K(永安)出口匝道下平面側車道行駛，並於42K(觀音)入口匝道返回主線車道北上續行。

另外，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。