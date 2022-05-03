衛生紙又喊漲！網購速推促銷活動　荷包最多現省150元

▲有網友發現好市多自有品牌衛生紙已悄悄漲價。（圖／記者劉維榛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

衛生紙又要喊漲！因應國際造紙原料漲價，國內衛生紙價格蠢蠢欲動，永豐餘集團旗下漿紙廠預告5、6月將調漲，正隆、永豐實也在密切觀察中，好市多自有品牌科克蘭衛生紙則是被網友發現悄悄變貴了，而近期家中衛生紙要補貨的話，目前網購通路有促銷活動幫省荷包，針對指定商品祭出特價、滿額折，還有滿2件最多現省150元。

針對衛生紙醞釀漲價，東森購物網表示，目前尚未接獲廠商正式通知衛生紙調漲消息，但針對倍潔雅、舒潔、五月花、蒲公英、東風、春風等衛生紙品牌，站上現正推出折扣優惠，東森幣最高再折抵8%，活動到今（5/3）晚截止，另外，舒潔棉柔舒適抽取衛生紙（100抽x20包x3串/箱），原價899元，5/6當天祭出市場最低價689元，一包不到10元，買再送100樂透金；6/1前還有滿件折活動，買春風指定商品2件現省150元，買東風指定商品2件折100元。

▲東森購物網針對東風指定商品，買滿2件折100元，其中也包括衛生紙。（圖／翻攝自東森購物網）

遠傳friDay購物也推出超值促銷，像是倍潔雅即起至5/9推出品牌週，並發出超值券，購買指定品項滿500元，就能現折50元，倍潔雅舒適柔感抽取式衛生紙（150抽x72包/箱），原價1,200元，折扣後只要689元；唯潔雅抽取式衛生紙（100抽x72包/箱），折扣後平均每包僅約7元。舒潔現也推出消費滿999元現折100元優惠，最高再享10%遠傳幣回饋。

PChome 24h購物則是因應近期居家時間及頻率變長，於本周祭出衛生紙促惠活動，滿足消費者採購需求，可即時補貨日用快消品，推薦如倍潔雅純萃柔感抽取式衛生紙獨家販售規格特價839元，五月花三層抽取式衛生紙特價1,099元，全新迪士尼包裝舒潔頂級三層舒適竹炭萃取抽取衛生紙特價569元。

▲舒潔 頂級三層舒適竹炭萃取抽取衛生紙（90抽x30包/串），原價899元，即日起至5/8止，特價569元。（圖／PChome 24h購物提供）