疫情炸裂驚見「販售3劑小黃卡」每張500元！網：台灣人很有才華欸

▲網友發現有人在網購平台上販售小黃卡。（圖／翻攝網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本土確診個案不斷創新高，為防堵疫情，許多場合開始要求要接種3劑疫苗才能進入。沒想到，竟有民眾在網購平台上販售蓋有3劑認證的「小黃卡」，目的讓去健身房、八大場所的民眾不用去接種疫苗。

有網友在PTT以「販賣小黃卡？台灣人很有才華欸？」為題發文表示，他發現有人在網路購物平台販售蓋章的小黃卡跟貼紙，直呼「媽耶是不是太有才華了啊？」；他認為，「這樣很多死不打疫苗的天才直接買一張就好了啊，反正都能騙自己不會中鏢就不去打疫苗了，再買張小黃卡騙自己已經打了，剛剛好吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼目前該商品仍未有販售紀錄。（圖／翻攝網路）



網友看完紛紛留言，「原版小黃卡名字用寫的根本沒防偽」、「有利可圖自然就有人做啊，歐洲之前就有出現」、「這該檢舉吧」、「國外早就有類似的 只是他們不叫小黃卡」、「這抓不到吧，很多賣家都在國外」、「這都能上架，笑死」、「這算偽造文書吧，可檢舉」。

記者實際查證該販售網頁，該賣家標價500元販售小黃卡，40元販售AZ、莫德納、BNT等貼紙，並在商品詳情標榜，「附霧面防護套，真假難辨，出去玩、上健身房、出入8大場所快速通關，不怕弄丟、弄髒 」，但至今未有成交記錄。此外，該賣家帳號為4年前開設，僅有1筆交易紀錄，疑似為近期出現的賣家。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完