快訊／網購平台納管　立院通過修正《商品標示法》違者最重罰20萬

▲立法院三讀《商品標示法》部分條文修正案。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

網路購物成為消費者主要購物方式之一，為因應科技發展並接軌國際，立法院院會3日三讀修正《商品標示法》，明定將網路商品販售平台納入規範；另為保護消費者安全，條文新增規定，若違法情節重大、商品對身體或健康有立即危害時，地方主管機關得逕予處罰。

三讀條文新增規定，將網路商品販售納入規範，明定地方主管機關得至製造商、委製商、進口商、分裝商或其他商品製造、存放或分裝場所檢查，相關場所的負責任不得規避、妨礙或拒絕，並應提供相關資料。違者可處新台幣2萬元至20萬元罰鍰，並得按次處罰。

對於網路平台販賣、沒有實體店面的商品，三讀條文明定，地方主管機關必要時，可以要求網際網路平台業者有提供刊登者、供貨者或販賣業者的資料，平台業者不得規避、妨礙或拒絕。違者同樣可處2萬元至20萬元罰鍰，亦可按次處罰。

另為保護消費者身體健康安全，三讀條文規定不同違規情節的處分，將現行《商品標示法》須先通知改正，屆期未改正才能處罰的機制，修正為若違法情節重大、或商品對身體健康具有立即危害時，地方主管機關可以逕予處罰，必要時得令其停止營業6個月或歇業。

此外，為配合科技發展，三讀條文增訂，經濟部可以視科技、產業或經濟發展情況，公告特定類別的商品可以採用二維條碼或QR Code等電子標示。

國民黨立委楊瓊瓔三讀會後發言表示，今天通過的《商品標示法》修正案，是必要的與時俱進修法，對於消費者來說是一大保障、讓購物更加透明，除了規定商品標示製造日期必須採國際慣例「年月日」，也增加標示的彈性化、將網購平台納管等，此外，亦規定重大違法者可逕予處罰，以符合社會大眾期待。

台灣民眾黨立委賴香伶則指，現行商品標示規定寬鬆，例如材質只標示「塑膠」等，現修正通過為業者標示主要成分及材料時，必須讓消費者可以查詢到化學名稱，更加保障消費者的權益。