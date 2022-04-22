室友「廁所客廳不同衛生紙」　他驚太精緻！掀一票共鳴：我也會

▲原PO發現室友在家中不同地方會用不同衛生紙。（示意圖／達志影像）

記者黃品臻／綜合報導

不同情境會用不同衛生紙嗎？一名網友發文表示，近期搬家後，發現室友會特別分情境使用不同衛生紙，房間、廁所用比較厚柔款的，而客廳就用便宜的，和自己的習慣截然不同，因此讓他很好奇，網友們也會這樣做嗎？

這位網友在PTT的WomenTalk板上以「大家會分情境用不同衛生紙嗎」為題發文表示，「最近剛搬家，跟以前認識很久的國中同學一起住家庭式，發現他們竟然會在不同地方放不同的衛生紙。」

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原PO提到，室友會在房間和廁所放比較「厚柔」的紙張，客廳就放比較便宜的，室友們對此解釋說因為都是女生，上廁所要用好一點的紙來擦，而客廳的衛生紙只是吃飯時用來擦嘴巴，哪種有特價就用哪種，因此家裡的儲物櫃一打開就會有2～3種品牌的衛生紙。

原PO表示，自己是一包衛生紙就能到處用的類型，起初看到家裡有多種品牌，以為只是買多了所以才放不同的，「結果是室友有講究，好奇大家會不會也有這樣分呢？」

文章掀起不小討論，引起許多網友共鳴，「會耶，廁所用衛生紙，日常用盒裝面紙，廚房用廚房紙巾」、「我家也是，廁所放好市多厚衛生紙，客廳放加油站送的」、「廚房用廚房紙巾，廁所用好一點的，房間跟客廳放不能沖贈品」、「廚房放最爛的，客廳次之，廁所和房間最好」、「衛生紙價差這麼大，當然是用好的來擦拭寶貴的屁屁，爛的擦髒污」。

▲不少網友都表示家中也會把衛生紙分不同情境使用。（圖／翻攝自PTT）