明起「南部267處景點廁所」掃碼換1串衛生紙　還有沙拉油、濕紙巾

▲環保署推南部公廁掃碼賺綠點兌換衛生紙活動。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

為響應世界地球日，環保署今（21日）表示，明天起至7月31日止，在南部5縣市推出「公廁掃碼給評價 綠點兌換衛生紙」活動，民眾只要在嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣及台東縣5縣市的267處旅遊景點附近公廁掃碼評價，就可以賺取綠點，以參與評價的時間排序贈送，共3000萬綠點送完為止，能換整串衛生紙。

環保署說明，推出「期間限定」及「地區限定」的活動，是因南部縣市是歷年來登革熱疫情熱區，為在夏天來臨之前，可以先巡一下大家的環境，就如同農夫在巡田水的意象，透過巡一巡旅遊景點公廁，同時進行掃碼給評價，來讓環境更好。環保署表示，由於高雄市與台南市都屬於直轄市，人力及資源相對較其他南部5縣市充足，且公廁管理一直以來均獲良好評等，因此，本活動只限定非六都的南部5縣市掃碼評價。

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環保署提醒，民眾使用公廁後，只要掃描活動掃碼貼紙的QR Code，留下公廁使用整體意見，並上傳一張與掃碼貼紙自拍之合照，即可獲得500綠點，同一處公廁每人每天限評價1次，每人每天最多可掃碼評價3處不同的公廁，每天最多可以獲1500綠點，只要掃碼7天，共可得10500綠點，可至超商兌換濕紙巾、沙拉油等實用的環保產品，累積10000綠點還可以一次兌換一串物超所值的衛生紙喔。詳細活動說明可至環保署公廁巡田水形象影片參考。