苗栗農工6學生確診　2班停課7天「全班35人居隔」

▲苗栗縣3日新增確診145例，其中以頭份市41例為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣3日新增新冠肺炎本土確診145人，其中男性 64位、女性81位，年齡分布1歲以下-76 歲，12歲以下12人(8.3%)、13-64歲127人(87.5%)、65歲以上6人(4.2%)。昨(2日) 大千、重光、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢517人，36人陽性，其他陰性，陽性率6.96 %。

縣府衛生局表示，國立苗栗農工發生校園確診案例，疫調說明如下，4月29日板金一年乙班一位同學，4月28日因症就醫於4月29日確診，因該同學已一個月未到校，故僅匡列同住家人，但板金一年乙班暫停實體課程7日（4/29日至5/5日）。

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▲苗栗縣18鄉鎮市已有16處有確診案例發生，其中以頭份市人數最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，5月2日接獲通報該校電機空調科三年級甲班一位同學確診，經查其自5月1日晚上有咳嗽、發燒及喉嚨痛症狀，故與有曾共餐的同班同學共6人一起到重光醫院進行採檢，陸續驗出共4人PCR陽性，2人陰性。已通知學校防疫長進行全班35位同學及導師1人造冊並進行居家隔離，該班暫停實體課程7天（5/1日至5/8日），全校已進行清消，本局持續進行疫情監控。

衛生局指出，因應民眾篩檢需求，持續開設採檢站，時間地點：5月3日於竹南鎮大厝里活動中心、重光醫院停車場及李綜合醫院急診室旁採檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點；大千醫院急診室旁採檢站，時間為下午1點至晚上5點，呼籲居家快篩陽性之民眾前往PCR篩檢。

▲縣府也公布縣內學校確診人數。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣府呼籲，昨（5月2日）開始進行6至11歲兒童莫德納疫苗接種作業，全縣首日有26名學生至醫療院所完成接種。教育處持續統計在校接種莫德納疫苗的學生數，由於提供家長7天思考期，加上中央採購BNT疫苗，可能造成家長臨時抽單不打，故增加統計上的困難，預計明（5月4日）完成統計，並自5月6日起開始進行校園莫德納疫苗接種。家長也可以攜帶意願書及學童健保卡，陪同孩子至各合約醫療診所接種莫德納疫苗，疫苗越早施打越有保護力。

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