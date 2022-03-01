寒流大雨農損破1.5億！　屏東和苗栗「草莓、芒果園」成重災區

▲苗栗草莓受受寒害降雨影響損失慘重。（圖／苗栗縣政府提供）



記者許展溢／台北報導

受2月寒流及連續降雨影響，造成農業災情，農委會今（1日）統計各縣市政府查報資料，截至下午5點，農業產物估計損失計1億5997萬元，又以屏東縣損失最慘重。

農委會說明縣市受損情形，以屏東縣損失5651萬元（占35%）、苗栗縣損失3366萬元（占21%）、台中市損失2799萬元（占17%）、桃園市損失1884萬元（占12%）及新竹縣損失1059萬元（占7%）較為嚴重。

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農委會估計損失金額已1億5724萬元，農作物被害面積1768公頃，損害程度26％，換算無收穫面積462公頃，受損作物主要為改良種芒果，被害面積389公頃，損害程度33％，換算無收穫面積128公頃，損失金額4033萬元，其次為草莓、高接梨穗、韭菜及蓮霧等。另外，漁產損失部分，農委會表示，損失金額273萬元，受損漁產主要為海鱺。

農糧署提醒，農友要趕快請各縣市政府及所轄公所，儘速辦理勘查、抽查認定程序送中央審核撥款，早日獲得現金救助，為利農友及早復耕，除請公所儘速勘災拍照外，可以將損害情形及田區位置的背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，併於申請期間向公所提出，保留災損證據，維護請領救助金權益。